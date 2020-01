Gladbeck-Süd kann Schultendorf II Schützenhilfe leisten

Eine kaum lösbare Aufgabe wartet in der Tischtennis-Landesliga auf den TTV Grün-Weiß Schultendorf. Die im Abstiegskampf verstrickten Gladbecker empfangen nämlich den Tabellenzweiten TTC MJK Herten. Und der darf sich mit 20:2 Punkten noch beste Chancen ausrechnen, Spitzenreiter FC Schalke 04 (21:1 Zähler) abzufangen.

In der Hinrunde gab es für Grün-Weiß in Herten nichts zu holen. 3:9 hieß es am 7. September des vergangenen Jahres aus Sicht der Schultendorfer. Nach dieser Partie rief GWS-Akteur und Sportwart Thomas Bons bereits den Abstiegskampf aus. Bons damals: „Schon nach zwei Spieltagen ist klar bei geplanten drei sicheren Absteigern und zwei Abstiegsreleganten, wird es eine Mammutaufgabe, die Landesliga zu halten.“

Grün-Weiß Schultendorf empfängt den TTC MJK Herten am Samstag, 25. Januar

Die Schultendorfer Erstvertretung um Sebastian Hermanski steckt in der Landesliga im Abstiegskampf. Foto: Lutz von Staegmann / Funke Foto Services

Daran hat sich nichts geändert. Aktuell belegen die Gladbecker mit 9:13 Punkten Rang acht - der würde am Saisonende Schultendorf zur Teilnahme an der Abstiegsrelegation verdonnern. Gut für GWS: die davor platzierten Mannschaften DJK Roland Rauxel (10:14), PSV Recklinghausen (11:11) und auch Borussia Dortmund III (12:10) befinden sich ja noch in Schlagweite. Ausgetragen wird das Spiel gegen Herten am Samstag, 25. Januar, um 18.30 Uhr in der Halle an der Woorthstraße.

In der Bezirksliga 1 kämpft die Schultendorfer Zweite um den Erhalt der Klasse. Sie empfängt bereits am Freitag (24. Januar, 20 Uhr) den TTV Hervest Dorsten zu einem weiteren Schlüsselspiel. Die Gäste gehören auch zu den gefährdeten Teams. In der Hinrunde gab es in dem Vergleich übrigens keinen Sieger.

Schultendorfer Frauen empfangen TB Beckhausen zum Spitzenspiel

Schützenhilfe kann der Schultendorfer Zweiten die DJK TTG Gladbeck-Süd leisten. Sie bekommt es nämlich am Samstag (25. Januar, 18.30 Uhr) am Kortenkamp mit dem TuS Haltern zu tun, also einem weiteren Abstiegskandidaten. Die Braucker können ohne jeden Druck in die Partie gehen.

Tabellenzweiter gegen Tabellendritter heißt es am Sonntag, 26. Januar, um 10 Uhr, wenn die Schultendorfer Frauen in der Bezirksklasse auf den TB Beckhausen treffen. Beide Teams haben 28:8 Punkte auf dem Konto und weisen nur einen Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Dream Team Recklinghausen auf. In der Hinrunde feierten die Gladbeckerinnen in Gelsenkirchen einen 6:4-Erfolg.