Der Fußballverein FSM Gladbeck wird ab dem 1. Januar 2020 probeweise für ein Jahr eigenverantwortlicher Nutzer der Sportplatzanlage am Hartmannshof in Brauck. Das beschloss der Sportausschuss in seiner Sitzung am Donnerstag (28 November) einstimmig.