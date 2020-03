Gladbeck: Rekordnationalspieler wirft für Zweckel die Pfeile

Gladbeck. Mit einer echten Legende ist der 1. Zweckler Dartverein in die neue Spielzeit der Bezirksoberliga gegangen. Andreas Kröckel, der in der Szene eigentlich nur Andy gerufen wird, wirft jetzt in der zweithöchsten E-Dart-Liga Deutschlands seine Pfeile für die Gladbecker.

Für Kröckel stehen 26 deutsche Meistertitel zu Buche

Er wirft nun für Zweckel die Pfeile: Andy Kröckel, deutscher Rekordnationalspieler und 26-maliger nationaler Titelträger. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Andreas Kröckel, mittlerweile 54 Jahre jung, ist mit 53 Einsätzen deutscher Rekord-Nationalspieler. Er gewann zudem 26 Meistertitel und war anno 1996 der zweite Deutsche, der an einer Weltmeisterschaft teilnahm.

Zuletzt spielte der Zugang der Zweckler für den DC White Caps aus Dortmund. Dieser ist in der ersten E-Dart-Bundesliga zu Hause und wurde im vergangenen Jahr Tabellenvierter. Nun der Wechsel in den Gladbecker Norden.

Kröckel lebt seit zehn Jahren in Gladbeck

„Ich kenne Andy bereits knapp zwölf Jahre“, erklärt Steven Marckowiak, Teamkapitän der Zweckler, gegenüber der WAZ. Er sagt: „Ich wollte Andy bereits länger verpflichten. Er sagte aber für die letzte Saison ab, weil er bereits für eine weitere Spielzeit in Dortmund im Wort stand.“

Für Kröckel, der seit einigen Jahren in Gladbeck wohnt, bedeutet der Wechsel nach Zweckel erheblich weniger Aufwand. „Deshalb hat er in diesem Jahr auch direkt zugesagt, nachdem wir ihn gefragt haben“, erklärt Marckowiak. Das bestätigt Kröckel. Er sagt: „Ich wohne jetzt seit knapp zehn Jahren in Gladbeck, habe das Geschehen in Zweckel verfolgt und deshalb fiel mir ein Wechsel nicht schwer.“ Der Verein weise gute Strukturen auf und spiele ambitioniert in der Zweiten Liga mit.

Kröckel will mit Zweckel aufsteigen

Am ersten Spieltag der neuen Runde feierte der 1. ZDV einen 15:5-Erfolg über den DC Angelparadies-Brandheide. Und das war für den prominenten Zugang fast schon zu wenig: „Wenn wir von den 20 Spielen am Ende 18 gewinnen, darf sich auch keiner beschweren.“ Für ihn gibt es nur ein Ziel. Kröckel möchte zurück in die Bundesliga: „Wir wollen hoch. Die Mannschaft ist im letzten Jahr Zweiter geworden, der Meister ist nicht mehr in unserer Liga, wir können das schaffen.“