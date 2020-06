Gladbeck: Großreinemachen bei den Ellinghorster Adlern

Gladbeck. Fußball-A-Kreisligist Adler Ellinghorst hat das Training wieder aufgenommen. Davor war im Kröger Park aber erst einmal Großreinemachen angesagt.

Auch Fußball-A-Ligist Adler Ellinghorst hat jetzt das Training wieder aufgenommen. Allerdings lassen es die Schwarz-Roten langsam angehen. Die Mannschaft wird sich zunächst nur einmal in der Woche auf dem Platz an der Ellinghorster Straße treffen.

Adler Ellinghorst trainiert unter Corona-Bedingungen

Auf der Homepage des Vereins (adler-ellinghorst.de) wird dazu Coach André Marcussen mit diesen Worten zitiert: „Wir starten erst einmal ruhig und mit lockerem Training, da die Jungs natürlich unbedingt wieder den Ball am Fuß haben möchten und der Saisonstart noch ein gutes Stück in der Zukunft liegt.“

Der Kröger Park ist die sportliche Heimat der Adler aus Ellinghorst. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Die Einheiten im Kröger Park fanden und finden selbstredend unter Corona-Bedingungen statt. So muss sich jeder Spieler, Trainer und Betreuer, der die Anlage betritt, direkt am Eingang 30 Sekunden lang die Hände waschen und eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Während des Trainings ist es den Spielern selbst überlassen, Masken zu tragen. Auch ist auf den notwendigen Sicherheitsabstand zu achten. Des Weiteren bleibt der Adlerhorst, also das Vereinsheim, geschlossen.

Spieler der ersten Ellinghorster Mannschaft machen Frühjahrsputz im Sommer

Zehn Akteure aus der ersten Adler-Mannschaft haben übrigens in der vergangenen Woche zudem noch eine ganz eigene Einheit absolviert. Sie haben sich nämlich um die Platzanlage gekümmert und sie wieder auf Vordermann gebracht. So wurden nicht nur die Sanitärraume und die Kabinen grundgereinigt, die Schuhputzanlage instandgesetzt und die Weitsprunggrube von Unrat befreit, sondern auch das Vereinsheim geputzt.

Außerdem ist der Bereich rund um die Grillbude gesäubert und aufgeräumt und die Terrasse des Adlerhorsts von Unkraut befreit worden. „Dennoch“, so heißt es auf der Adler-Homepage, „bleibt noch einiges zu tun, so dass die Aktion bald noch ein weiteres Mal stattfinden wird.“ Unter den aktuellen Sicherheitsvorschriften sei dann sogar wieder gemeinsames Grillen nach der vollbrachten Arbeit möglich, und genau das sei es, was ein aktives und familiäres Vereinsleben ausmache.

Die zweite Mannschaft von Adler Ellinghorst trainiert auch wieder

Die Ellinghorster Zweitvertretung ist ebenfalls in den Trainingsbetrieb zurückgekehrt.