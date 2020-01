Gladbeck gegen Loxten: Ein Handballfest im zweiten Anlauf

VfL Gladbeck gegen Sportfreunde Loxten – im zweiten Versuch soll es das erhoffte Handball-Spektakel werden. Die Voraussetzungen stehen dafür vor dem Nachholtermin am Samstagabend in der Riesenerhalle noch besser als Ende September – da waren die Loxtener ja bereits in Gladbeck zu Gast, das Spiel wurde aufgrund eines medizinischen Notfalls in der Halle allerdings abgebrochen.

Der Betroffene wurde damals in der Halle notärztlich versorgt, er hat zum Glück überlebt und es geht ihm besser. Und auch die sportlichen Voraussetzungen für ein tolles Handballspiel sind jetzt besser als Ende September.

Im September standen die Gladbecker mit dem Rücken zur Wand

Damals standen die Gladbecker nach einem vermurksten Saisonstart mit 0:4 Punkten mit dem Rücken zur Wand. Loxten stand bei 4:0. Inzwischen rollen beide Teams durch die Liga, Loxten ist Tabellenzweiter und der VfL hat seitdem nur noch drei Punkte abgegeben und ist auf Platz vier vorgerückt. Aber nicht nur tabellarisch ist die Begegnung vielversprechend.

„Loxten spielt mit offenem Visier und mit viel Tempo“, charakterisierte VfL-Trainer Sven Deffte damals – genau wie es der VfL machen will. Die Zuschauer in der Halle können sich also auf einen offenen Schlagabtausch zweier (form-)starker Oberligisten freuen.

Sven Deffte fehlt weiter – Mollenhauer übernimmt

Sven Deffte dagegen wird diesmal nicht dabei sein, wie auch in der vergangenen Woche muss er krank zu Hause bleiben und wird auf der Bank von Thorben Mollenhauer vertreten.

Der sagt: „Loxten ist eine super Mannschaft, die decken gut und sind vorne sehr variabel“, erklärt Mollenhauer.

Achtung beim Ballgewinn der Sportfreunde

Das Team aus Versmold in Ostwestfalen verteidigt meistens in einer 5:1-Deckung – und sowohl die Gladbecker als auch das Publikum in der Halle sollte vorbereitet sein auf das, was passiert, wenn die Sportfreunde den Ball erobern.

„Der Torwart spielt eine super erste Welle“, sagt Mollenhauer, „und der Linksaußen, der vorgezogen verteidigt hat dann natürlich auch ein paar Meter Vorsprung – wir sollten also immer schleunigst zurücklaufen.“ Wenn die Gladbecker die Gegenstöße unterbinden können, dürften sie aber eine Chance haben.

Spielabbruch war unter der Woche nur kurz Thema

Ende September stand es beim Abbruch zur Pause 14:14, auch am Samstag geht Mollenhauer davon aus, dass es spannend wird. „Loxten ist sicher der Favorit, aber das sind beides keine schlechten Mannschaften in der Liga. Und wenn wir in eigener Halle spielen, dann wollen wir Loxten natürlich ärgern und gewinnen“, sagt Mollenhauer.

Dabei wird aber neben Sven Deffte auch Pascal Kunze fehlen und Max Krönung, der in den 30 Minuten im September acht Mal getroffen hatte, führt eine Reihe angeschlagener Spieler an.

Der Spielabbruch war unter der Woche übrigens nur kurz Thema: „Wir haben es noch einmal angesprochen: Schön, dass die Geschichte damals gut ausgegangen ist“, sagt Mollenhauer.

Die A-Jugend spielt gegen Ferndorf im Vorprogramm

Schon vor dem Oberliga-Topspiel zwischen dem VfL und Loxten gibt es in der Gladbecker Riesenerhalle Top-Handball: Die A-Jugend des VfL bestreitet nämlich um 17 Uhr ihr Heimspiel gegen den TuS Ferndorf.

Die beiden Teams sind Tabellennachbarn in der Oberliga, der VfL (12:12) hat einen Sieg mehr. Es werden Tore fallen: Mit 388 Toren hat der VfL den besten Angriff der Liga (aber auch die schwächste Deckung).