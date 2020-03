Gladbeck: DLRG lädt wieder zum 24-Stunden-Schwimmen

Gladbeck. Eine Nacht im Hallenbad – die DLRG Gladbeck stellt die Aktiven vor eine besondere Herausforderung. Ein Pokal wird um 4 Uhr morgens vergeben.

Am 14. und 15. März ist es wieder soweit – die Gladbecker DLRG lädt einmal mehr zum 24-Stunden-Schwimmen ein. Der Startpfiff fällt am Samstag, 14. März, um 13 Uhr im Hallenbad an der Bottroper Straße.

Geschwommen wird in verschiedenen Altersklassen, in der jeder Teilnehmer je nach zurückgelegter Strecke eine Urkunde oder eine Medaille erringen kann. In jeder Altersklasse gibt es außerdem einen Pokal zu gewinnen für denjenigen oder diejenige mit der längsten Strecke. Der- oder diejenige, die zwischen 22 und 4 Uhr in der Früh die meisten Meter macht, sichert sich den Nachtpokal.

Kosten und Eckdaten des Gladbecker 24-Stunden-Schwimmens

Teilnehmen kann jeder, der selbstständig ohne Hilfsmittel (ausschließlich Schwimmbrillen sind erlaubt) schwimmen kann. Eine Mitgliedschaft in der DLRG oder einem anderem Verein ist nicht notwendig.

Die Teilnahmegebühr beträgt für Kinder und Jugendliche 3,50 Euro und für Erwachsene 4,50 Euro. Die Anmeldung ist direkt im Hallenbad am Samstag ab 11.30 Uhr und bis Sonntag um 12 Uhr möglich.

Für Kinder, die selber nicht schwimmen wollen oder können, wird ein Programm im Lehrschwimmbecken des Hallenbads angeboten. Damit können auch die Eltern in Ruhe schwimmen gehen, während die Kleinen im Lehrschwimmbecken betreut werden.

DLRG Gladbeck ist einer der größten Vereine der Stadt

Für das leibliche Wohl können in der Cafeteria des Hallenbads Kuchen oder andere Leckereien erworben werden. Diese ist auch für Besucher geöffnet, die sich einfach nur das Schwimmen anschauen möchten.

Die DLRG Gladbeck ist mit über 450 Mitgliedern einer der größeren Vereine unserer Stadt. Die Ortsgruppe Gladbeck wurde 1966 gegründet und hat sich alle Maßnahmen zur Bekämpfung des Ertrinkungstodes zur Aufgabe gemacht.

Die DLRG Ortsgruppe Gladbeck gehört dem Bezirk Emscher-Lippe-Land und dem Landesverband Westfalen an.