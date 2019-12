Gladbeck: Der Fußball sorgt Anfang 2019 für die Schlagzeilen

Die Hallenfußball-Stadtmeisterschaften gingen im Januar 2019 sportlich fair über die Bühne. Sehr zur Freude der Fachschaft Gladbecker Fußball. „Das Wichtigste ist für uns , dass es keine Ausschreitungen gab“, sagte Fachschaftsleiter Andreas Knittel nach den Titelkämpfen.

1650 Zuschauer kamen an den drei Turniertagen, Stadtmeister wurde der SV Zweckel, der im Endspiel SG Preußen Gladbeck bezwang. Nachfolgend unser Bericht von den Titelkämpfen.

Fachschaftsleiter Knittel pustet nach dem Endspiel erst einmal kräftig durch

Hallenstadtmeister 2019: der SV Zweckel Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Drei Tage Turnschuh-Quietschen, Tor-Geschrei und Titel-Träume liegen jetzt schon wieder in der Vergangenheit. Vor den Hallenstadtmeisterschaften 2019 sprachen die Verantwortlichen, allen voran die Fachschaft Fußball, in einer Sitzung mit Vereinsvertretern, ausführlich über die Ausschreitungen der vergangenen Jahre. In diesem Jahr blieb es ruhig. Schlichtweg der Fußball stand im Vordergrund. Und das ist gut so!

„Das Wichtigste ist für uns einfach, dass es keine Ausschreitungen gab“, sagte Andreas Knittel, Leiter der Fachschaft Fußball, und pustete nach dem emotionalen Finale kräftig durch. Lächelte. Denn die Schlagzeilen hatten Gladbecks Fußballer gemacht.

SV Zweckel gewinnt die Gladbecker Hallenfußball-Stadtmeisterschaft

Den Titel sicherte sich die insgesamt stabilste Mannschaft, der SV Zweckel. Durch starke Schlussminuten im Endspiel - 1:3 zurückgelegen, drehte der SVZ das Spiel in den letzten fünf Minuten. „Wir haben ein super Finale gesehen und auch ein richtig spannendes Turnier“, kommentierte Knittel.

1650 Zuschauer fanden an den drei Tagen den Weg in die Halle an der Enfieldstraße. Knittel: „Das ist weniger als in den letzten Jahren.“ Eine Rolle spielte dabei vielleicht auch das Schalke-Spiel am Sonntagabend. Trotzdem waren die Verantwortlichen zufrieden. Denn die Angst vor erneuten Ausschreitungen, das war ihnen anzumerken, war groß.

Zweckeler Reserve zieht ins Halbfinale ein

1650 Zuschauer verfolgten an den drei Turniertagen die Gladbecker Hallenfußball-Stadtmeisterschaften. Foto: Lutz von Staegmann / Funke Foto Services

Während des Turniers stand die Fachschaft Fußball einmal im Blickpunkt: Sie ließ die Zwischenrunden-Partie Adler Ellinghorst gegen den SV Zweckel II wiederholen, weil die Ellinghorster sich regelwidrig vervollständigt hatten. Die Adler hatten nach einer Zwei-Minuten-Strafe irregulär einen Mann zurück auf den Platz geschickt. „Wechselfehler“, hieß es von Seiten der Turnierleitung. Deshalb zog schließlich die Zweckeler Reserve ins Halbfinale ein und nicht Ellinghorst - fair!

Natürlich ging es auch bei diesen Hallenstadtmeisterschaft hin und wieder heiß her. Spiele waren hart umkämpft und Akteure hatten sich das eine oder andere zu sagen. Aber am Ende blieb es ruhig an der Enfieldstraße. Die Verantwortlichen sind zufrieden, der Aufwand wurde belohnt. Denn der Fußball hat die Schlagzeilen gemacht.