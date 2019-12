Gladbeck. Die CDU Zweckel hofft in der Sache „Fußballplatz Dorstener Straße“ auf zufriedenstellende Ergebnisse. Erstaunt ist die Partei über die SPD.

Gladbeck - CDU: „SV Zweckel hat Kunstrasenplatz verdient“

„Die CDU Zweckel freut sich sehr, dass nun zeitnah ein Ergebnis zum weiteren Umgang mit dem im Herzen des Stadtteiles gelegenen Sportplatz des SV Zweckel veröffentlicht werden soll.“ So heißt es in einer Pressemitteilung der Zweckeler CDU, die auch Bezug nimmt auf eine kürzlich veröffentlichte Stellungnahme der SPD.

Erstaunt zeigen sich die Christdemokraten nämlich darüber, dass die Gladbecker SPD nunmehr „Lösungen fordert“, wo doch unlängst erst in einer weiteren Sitzung seitens der Verwaltung ein Abwarten erbeten wurde, bis die Ergebnisse im zuständigen Ausschuss vorgestellt wurden.

CDU unterstützt den SV Zweckel seit vielen Jahren

Christoph Wiechers ist der Vorsitzende des CDU Ortsverbandes Zweckel. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

„Dies ist wohl dem beginnenden Kommunalwahlkampf geschuldet, daran müssen wir uns alle im noch laufenden und kommenden Jahr gewöhnen“, kommentiert Dr. Andrea Niewerth von der CDU. „Ich denke“, so Niewerth weiter, „wir alle in Zweckel sind dankbar dafür, dass parteiübergreifend und unter Beteiligung sowohl des Vereines selbst als auch von Experten an Lösungen gearbeitet wird.“

Christoph Wiechers, Vorsitzender des CDU Ortsverbandes Zweckel, betont: „Dass der SV Zweckel als einer der erfolgreichsten Vereine Gladbecks mit einer hervorragenden Jugendarbeit einen allwettertauglichen Kunstrasenplatz verdient, steht außer Frage und wird von der CDU ja bereits seit vielen Jahre unterstützt.“

SVZ-Chef Wloch führte die Zweckeler CDU über den Platz

Er erinnere sich noch gut, so Wiechers, an eine rund zwei Jahre zurückliegende Führung durch den Vereinsvorsitzenden Ulrich Wloch. Der Zweckeler CDU-Chef: „Schon seinerzeit war der Zustand von Platz und Umkleidekabinen erschreckend und unzumutbar.“ Nun bleibe zu hoffen, so Wiechers weiter, dass die Ergebnisse des Arbeitskreises für den Verein, aber auch für den Ortsteil zufriedenstellend sind.