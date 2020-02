Gladbeck: Beim BV Rentfort drückt hinten der Schuh

Der BV Rentfort empfängt zum letzten Vorbereitungsspiel den SV Hessler 06, Tabellenführer der Kreisliga A2. Nach zuletzt starken Leistungen gegen Herten und Haltern ist das Team von Marcel Lehmann gewillt, auch die abschließende Testpartie positiv zu gestalten.

„Wir wollen die Leistung bestätigen und mit Rückenwind in die Saison gehen“, so der BV-Übungsleiter. Vor allem die Offensive der Schwarz-Weißen ließ es in der Vorbereitung krachen: In vier Spielen erzielten die Rentforter 15 Treffer.

Allerdings drückt, zumindest personell, hinten ein wenig der Schuh. Denn neben dem verletzten Lars Wulfert fehlt in Cedric Kroll ein weiterer Akteur. Auch hinter dem Einsatz von Tim Heer steht ein Fragezeichen. Dazu kann Innenverteidiger Patrick Draxler nur eine Hälfte gegen Hessler mitwirken.

Lukas Siska wechselte vom BV Rentfort zum SV Hessler 06

Lukas Siska spielte früher für den BV Rentfort und inzwischen für den SV Hessler 06. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Hessler traf in der Liga schon 85-mal. Dass auf die umgestellte Defensive mehr zukommen wird als in der Vorwoche, ist den Verantwortlichen in Rentfort bewusst.

Ein besondere Partie ist es sicherlich auch für Lukas Siska. Denn der Mittelfeldakteur wechselte erst im Sommer von der Hegestraße zum A-Ligisten. „Die haben schon ein paar gute Kicker dabei und sind wie ein Bezirksligist zu werten“, sagt Lehmann.

Anstoß: So., 9. Februar, 15 Uhr.