Gegner ist unbekannt: Schicksalsspiel für Rentfort II

Der BV Rentfort II eröffnet am Sonntag, 9. Februar, aus Gladbecker Sicht das Punktspieljahr 2020 mit einer Nachholpartie bei Genclerbirligi Resse. Oder ist es Genclerbirligi Resse II? Lange wurde spekuliert, wie es bei den Ressern weiter gehen würde, nachdem sich im Winter 18 Spieler aus der ersten Mannschaft abgemeldet haben. Nun scheint die Gewissheit da zu sein.

Die zweite Mannschaft von Genclerbirligi Resse wurde nämlich aus der Kreisliga B zurückgezogen. So ist davon auszugehen, dass diese fortan als Erstvertretung agieren wird. Und das ist für den BV Rentfort II eigentlich gar nicht mal so schlecht. Die abstiegsbedrohten Rentforter treffen nun nämlich auf einen B-Ligisten, der im unteren Tabellendrittel der B-Liga zu finden war.

Berger, Gorzelany und Roes fallen beim BV Rentfort II aus

Michael Berger, Trainer des BV Rentfort II, weiß nicht, mit welcher Mannschaft Genclerbirligi Resse antreten wird. Foto: Lutz von Staegmann / Funke Foto Services

„Wir wissen aber absolut nicht, was uns erwartet“, erklärt Michael Berger vor dem Spiel. Unabhängig davon, habe der Sieg am vergangenen Sonntag Selbstvertrauen gegeben. Es war das einzige Testspiel in der Vorbereitung für die Rentforter. Gegen den Sickingmühler SV gewann der BVR am Ende mit 4:3.

Personell sieht es für den BV Rentfort jedoch wieder alles andere als gut aus. Kapitän Henning Berger sowie Kasper Gorzelany und Dominik Roes fallen aus. Ungeachtet dessen stehen die Gladbecker vor einem Schicksalsspiel. Denn mit einem Sieg können die Rentforter den Vorsprung vor Schlusslicht Westfalia Buer auf fünf Punkte erhöhen und den Relegationsplatz verlassen.

Anstoß: So., 9. Februar, 15 Uhr, Hugostraße in Gelsenkirchen