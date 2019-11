Dennis Wroblewski ist eigentlich Trainer von SG Preußen Gladbeck. Infolge von personeller Not musste er aber schon mehrmals auch spielen.

Gladbeck. Die Rückrunde beginnt. Für Schwarz-Gelb Preußen Gladbeck geht es in der Kreisliga A1 jetzt schon nur noch um die goldene Ananas.

Wenn man es realistisch betrachtet, geht es für SG Preußen Gladbeck in dieser Saison in der Kreisliga A1 nur noch um die berühmte goldene Ananas. Dabei hatte das Trainerduo Daniel Thiele und Dennis Wroblewski doch den Kader in der Breite vergrößert, um damit oben mitzuspielen.