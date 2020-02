EM-Boxkampf in Gladbeck: Das Rahmenprogramm steht

Der Vorverkauf für den Boxkampf des Gladbecker Profis Salahadin Simmou um den Europameisterschaftstitel nach WBU-Version läuft gut. „Wir haben“, so Azedin Simmou, Vorsitzender und Trainer der ausrichtenden Boxfreunde Gladbeck, „schon um die 200 Karten verkauft.“

Der große Kampf von Salahadin Simmou steigt am Sonntag, 16. Februar

Der Gladbecker Profiboxer Salahadin Simmou will Europameister werden. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Am Sonntag, 16. Februar, steigt der große Fight des 23 Jahre jungen Lokalmatadoren gegen den Georgier Zaza Amiridze in der Sporthalle der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule an der Fritz-Erler-Straße 4. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr, der Einlass eine Stunde vorher. Salahadin Simmou wird gegen 19.30/20 Uhr den Ring betreten und um den Titel kämpfen.

Bereits am Samstag, 15. Februar, wird der Gladbecker erstmals seinem Gegner gegenüberstehen. Beim Wiegen in Rentfort-Nord. „Danach“, sagt Azedin Simmou, „geht es in die Schlacht.“ Salahadin Simmou sei sehr gut vorbereitet. „Jetzt befindet er sich in der Ruhephase“, so sein Onkel und Box-Trainer.

Der Gladbecker Sänger William Kumasi tritt auf

Anlässlich des Europameisterschaftskampfes in der IDG-Halle haben die Boxfreunde den Motivations- und Mentaltrainer Cahit Sahin, in der Szene bekannt als „der Ruhrpott Motivator“, verpflichtet und des Weiteren den Sänger William Kumasi.

Auf der Facebookseite des Vereins heißt es: „Der gebürtige Gladbecker William Kumasi ist leidenschaftlicher Musiker und wird an unserem Event für musikalische Stimmung sorgen.“

Vor knapp zwei Jahren veröffentlichte der Singer-Songwriter seine erste Single mit dem Titel „Ich greif nach dir“, ein Lied, das von der Sehnsucht nach der großen Liebe handelt.