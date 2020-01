Eine Frau macht den Handballern des TV Gladbeck jetzt Beine

Eine Frau macht seit kurzem den Handballern des TV Gladbeck Beine. Einmal in der Woche, immer mittwochs, schaut Katharina Zenker in der Nordparkhalle vorbei und absolviert mit den Bezirksliga-Männern und den talentierten A-Jugendlichen des Klubs ein Athletiktraining, Muskelkater inklusive.

Handballer gelten ja als ziemlich harte Burschen. Spuren die eigentlich, wenn plötzlich eine Frau in der Halle vor ihnen steht und die Kommandos gibt? „Ja klar“, sagt Katharina Zenker, die einstige Topsprinterin des TVG, und lacht. Tobias Thiel, Trainer der Ersten, betont: „Ich habe im vergangenen Jahr ein paar Mal eine dritte Einheit in der Woche angeboten. Da sind höchstens acht oder neun Spieler dagewesen. Jetzt sind immer alle da.“

Katharina Zenker spendet den Handballern des TV Gladbeck ein Lob

Spaß muss sein: Bei den Einheiten unter der Regie von Katharina Zenker wird auch immer mal wieder gelacht. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

Die Idee, Katharina Zenker den „Job“ als Athletiktrainerin anzubieten, hatte Thiel. „Ich kannte Kathi flüchtig und wusste, dass sie im vergangenen Jahr nach der DM in Berlin ihre aktive Karriere beendet hat“, erzählt der Coach. Er schrieb die schnelle Frau, die viele Jahre lang unter der Regie von Gladbecks Toptrainer Heiner Preute gearbeitet hat, daher einfach mal an. Danach ging alles recht zügig.

Zenker: „Ich habe mich mit Tobi zusammengesetzt und mir ein paar Mal das Training angeguckt. Es war dann schnell klar, dass ich die Mannschaft unterstützen möchte.“ Dem Team spendet sie ein Lob: „Bei den Spielen ist es mit großem Willen bei der Sache.“ Und bei den Übungseinheiten stimme die Mischung aus Spaß und konzentrierter Arbeit. Wo gibt’s was zu tun? „Etwa im Schnelligkeitsbereich und bei Richtungswechseln.“

Katharina Zenker guckt sich nun Bezirksliga-Handball an

Handball, findet Katharina Zenker, sei ein interessanter, cooler Sport. „Selbst gespielt habe ich nie. Aber ich habe bei Welt- und Europameisterschaften oder Olympischen Spielen zugeschaut.“ Nun guckt sich die 30-jährige Sprinterin im Ruhestand hin und wieder live Bezirksliga-Handball an: „Da geht’s auch um Teamgeist. Ich möchte ja nicht nur die sein, die einmal in der Woche beim Training ist und die Jungs quält.“

Tobias Thiel ist froh, Katharina Zenker für die Handballabteilung gewonnen zu haben: „Der Mannschaft macht ihr Training Spaß. Auch mit dieser Maßnahme wollen wir den nächsten Schritt gehen, nachdem wir in den vergangenen Jahren in der Jugend gute Arbeit geleistet haben.“

Katharina Zenker hat das Trikot der deutschen Nationalmannschaft getragen

Katharina Zenker wird bis zum Saisonende jeweils einmal in der Woche mit den Handballern Athletiktraining absolvieren. In der Vorbereitung auf die neue Spielzeit soll sie sogar häufiger Einheiten leiten. Und außerdem soll sie den Trainern des TVG, vor allem denen, die in der Nachwuchsabteilung tätig sind, ihr Wissen vermitteln.

Leichtathletikfans kennen Katharina Zenker als vorzügliche Sprinterin, die sogar das Trikot der deutschen Nationalmannschaft getragen hat. Das war vor zehn Jahren, als die Gladbeckerin im Berliner Olympiastadion in der U23-Nationalstaffel als Startläuferin zum Einsatz kam - vor rund 63000 Zuschauern. Ein Jahr zuvor hatte sie bei der Jugend-DM über 100 Meter Bronze gewonnen. Für den TVG absolvierte sie noch viele weitere erfolgreiche Rennen in diversen Staffeln, über 60, 100 und 200 Meter.

Das war einmal. Nun macht Katharina Zenker den Handballern „ihres“ TV Gladbeck Beine.