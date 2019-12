Gladbeck/Gelsenkirchen. Dramatischer hätte der Kampf um den Erhalt der Bezirksliga nicht verlaufen können. Mittendrin statt nur dabei am 26. Mai 2019: der SV Zweckel.

Dramatik pur! SV Zweckel rettet sich in allerletzter Sekunde

Dramatischer hätte der Abstiegskampf in der Fußball-Bezirksliga überhaupt nicht verlaufen können. Vor dem letzten Spieltag konnte es noch zwei Mannschaften treffen - den SV Zweckel und Genclerbirligi Resse. Am Ende jubelten am 26. Mai 2019 die Gladbecker.

Die gewannen nämlich ihr Spiel beim SV Horst 08 II mit 3:2. Der Siegtreffer fällt in der sechsten Minute der Nachspielzeit! Erfolgreich war Mirac Ontürk. Nachfolgend unsere Abstiegskonferenz.

Die Abstiegskonferenz vom 26. Mai

Uli Wloch (li.), Vorsitzender des SV Zweckel, und Trainer Michael Pannenbecker lagen sich nach dem Schlusspfiff in Horst in den Armen. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Die letzten 90 Minuten der Saison: Für den SV Zweckel geht es in Horst um alles. Ein Sieg im Abstiegsfinale würde den Klassenerhalt bedeuten. Konkurrent Genclerbirligi Resse greift beim BV Rentfort nach seiner letzten Chance auf den Ligaverbleib. Für die WAZ war Jonas Ortmann in Horst mit dabei, von der Hegestraße berichtet Maximilian Lazar. Ein Drama um den Klassenerhalt.

13 Uhr: Anstoß in Rentfort. Der BVR startet ins letzte Saisonspiel. Für Rentfort geht es dabei um nichts mehr – außer um mögliche Schützenhilfe für den SV Zweckel.

Genclerbirligi Resse erzielt in Rentfort das 1:0

13.04 Uhr: Resses Baris Uysal spielt einen Diagonalball auf die rechte Seite, findet dort Ramazan Yagcioglu, der in Arjen-Robben-Manier nach innen zieht und den Ball ins linke Eck schlenzt. Keine Chance für Martin Kyas. Genclerbirligi geht in Führung.

13.05 Uhr: Der Ball rollt jetzt auch in Horst. Der Paukenschlag aus Rentfort sickert durch. Die mitgereisten Zuschauer werden unruhig. Der Druck auf Zweckel wächst früh. Schwarz-Grün muss – Stand jetzt – gewinnen.

Genclerbirligi Resse geht in Rentfort mit 2:0 in Führung

13.22 Uhr: Es kommt noch dicker: Halil Kilicap flankt unbedrängt ins Zentrum, wo Onur Gündüz goldrichtig steht, den Ball aber unsauber trifft. Eigentlich eine leichte Beute für Martin Kyas, der auch an die Kugel kommt, sie aber ins Tor klatschen lässt. Da sieht der Keeper nicht gut aus. 2:0 für Resse.

13.37 Uhr: Horst geht in Führung. Hatte der SV Zweckel vor dem Spiel alle Trümpfe in der eigenen Hand, steht er jetzt mit dem Rücken zur Wand! Die Spieler wirken nervös.

Zweckel-Trainer Pannenbecker weckt seine Jungs auf

Der Daumen zeigt nach oben: Zweckels Trainer Pannenbecker während des Spiels in Horst. Foto: Oliver Mengedoht

13.42 Uhr: Freistoß Genclerbirligi. Mazluk Kilicalp übernimmt die Verantwortung, zwirbelt den Ball aus halblinker Position aufs Tor. Kyas ist dran, das Kunstleder klatscht aber von seinen Händen ins Tor. Das 3:0 für Resse.

13.43 Uhr: „Vooooor!“ Zweckel-Trainer Michael Pannenbecker weckt seine Jungs auf. Der SVZ braucht zwei Tore.

Mirac Öntürk trifft für Zweckel zum 1:1

13.45 Uhr: Boom! In dem Moment, als die Nachricht des 3:0 eintrudelt, hämmert Mirac Öntürk einen Freistoß unhaltbar in den Knick. Mit dem 1:1 geht es in die Pause.

13.49 Uhr: Halbzeit an der Hegestraße. Die Bratwurst ist genauso lauwarm wie das Spiel der Rentforter. Auch in Horst haben die Zuschauer in Durchgang eins noch nicht den großen Kampf des SVZ gesehen.

BV Rentfort gibt ein Lebenszeichen ab

14.05 Uhr: Ein Lebenszeichen der Rentforter. Dominik Stukator schießt aus spitzem Winkel an das Außennetz.

14.17 Uhr: Der SV Zweckel ist wieder da! Das skandieren zumindest die Zweckeler Ultras. Kapitän Haris Imsirovic behält die Nerven und schiebt zum 2:1 ein. Das Spiel ist gedreht. Die Gladbecker sind jetzt viel mutiger, zeigen Emotionen. Ist das der Treffer ins Glück?

Die Abwehr des SV Zweckel steht sicher

14.29 Uhr: Powerplay von Horst. In einer, zugegebenermaßen, kurzen Phase schnüren die Gastgeber den SVZ hinten ein. Das Abwehrbollwerk steht aber gut. Es wird gezittert.

14.35 Uhr: Lange passiert an der Hegestraße nichts. Dann flankt Cedrik Kroll von links und Dominik Stukator verkürzt für Rentfort. Gibt’s plötzlich doch noch Schützenhilfe?

SV Zweckel hat in der Schlussphase etliche Chancen

14.38 Uhr: Michael Pannenbecker springt auf, die Zuschauer schimpfen. 08-Torwart Robin Montberg trifft Imsirovic, der den Ball etwas eher berührt und vorbeilegt, am Schienbein. Zweckel fordert die Rote Karte. Der Unparteiische belässt es bei Gelb.

14.40 Uhr: Kurz vor Schluss muss Zweckel alles klar machen. Die Schwarz-Grünen haben Chancen fast am Fließband, das Glück aber dabei nicht wirklich auf ihrer Seite. Kutsal Türkel scheitert per Volley am Aluminium. Die Schüsse von Imsirovic und Jan Schwers pariert Montberg sicher.

Dritte Minute der Nachspielzeit: Stand jetzt ist Zweckel abgestiegen

Etliche Zuschauer verfolgten das Spiel zwischen dem SV Horst Emscher II und dem SV Zweckel. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

14.51 Uhr. Plötzlich ist alles aus! Es ist so gekommen, wie es kommen musste. Und wie es in der abgelaufenen Spielzeit beim SV Zweckel eigentlich immer gekommen ist. Vorne die Dinger nicht gemacht, führt hinten ein Fehler zum Gegentor. In der zweiten Minute der Nachspielzeit erzielt Horst nach einem Schuss an den Innenpfosten im zweiten Anlauf den Ausgleich. Der SV Zweckel ist abgestiegen. Stand: dritte Minute der Nachspielzeit.

14.52 Uhr: Das Spiel in Rentfort ist abgepfiffen. Die Spieler von Genclerbirligi reißen die Arme hoch – die Nachricht des Last-Minute-Treffers ist angekommen. Aber die Partie in Horst läuft noch.

Mirac Ontürk hält den SV Zweckel mit seinem Tor in der Bezirksliga

14.53 Uhr: Michael Pannenbecker wechselt doppelt. Der SV Zweckel wirft noch einmal alles nach vorne.

14.56 Uhr: Das kann man sich nicht ausdenken. In der sechsten Minute der Nachspielzeit knallt Mirac Öntürk die Kugel erneut per direkten Freistoß in den Winkel. Zuschauer, Trainer, Auswechselspieler, alle rennen sie auf den Platz und feiern.

Die Zweckeler Spieler jubeln und ballen die Fäuste

Geballte Freude: Der SV Zweckel feiert in Horst den Klassenerhalt. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

14.58 Uhr: Abpfiff! Der SV Zweckel wendet in allerletzter Sekunde den Abstieg ab. Trainer Pannenbecker geht vor Freude zu Boden. Die Spieler geben Jubelschreie ab, ballen die Faust. Wie viel Abstiegsangst und Druck von den Spielern abgefallen ist, ist sichtbar. Jetzt: Party!

14.59 Uhr: Rentfort-Trainer Marcel Lehmann fällt ein Stein vom Herzen. „Bei aller Rivalität: Ich bin froh, dass wir jetzt nicht am Abstieg Schuld sind.“