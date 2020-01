DM-Normen, Gold und Silber für den TV Gladbeck in Frankfurt

Mission erfüllt – das war das Fazit von Trainer Heiner Preute, der mit dem TV Gladbeck am Wochenende den Weg nach Frankfurt am Main angetreten hatte. „Die Ergebnisse waren gut und der Aufwand hat sich gelohnt“, war er nachher froh über den erfolgreichen Saisonauftakt seiner Schützlinge. Neben guten Einzelleistungen nahm der TV vom 37. Hallensportfest der LG Eintracht Frankfurt auch noch etwas Edelmetall auf den Weg nach Gladbeck.

Am wichtigsten für Preute waren die beiden Normen für die Deutsche Meisterschaft: Anna Schlagenwerth (U20) war in 25,57 Sekunden über 200 Meter die Schnellste in ihrem Zeitlauf, gewann am Ende Silber und ist bei der Deutschen U20-EM sicher dabei. Und nicht nur alleine, sondern auch mit der Staffel.

Staffel schlägt die Norm für die Deutsche Meisterschaft

Shanice Meister, Johanna Koller, Schlagenwerth und Louis Meis liefen über 4x200 Meter in 1:43,79 Minuten ins Ziel. „Wir haben es wie erhofft im ersten Versuch deutlich geschafft“, war Preute froh – damit waren die Gladbeckerinnen die mit Abstand die Schnellsten, gewannen Gold.

Die DM-Norm hatte bei 1:46,50 Minuten gelegen, mehr als zweieinhalb Sekunden drunter lag die TV-Staffel am Ende. Dazu kamen noch zahlreiche gute Einzelergebnisse, angefangen mit Shanice Meister, die in der U20 ihren ersten Wettkampf für den TV Gladbeck bestritt.

Shanice Meister knackt ihre drei Jahre alte Bestmarke

Mit 5,63 Meter knackte Meister im Weitsprung nämlich auch ihre drei Jahre alte Bestmarke, die sie noch im Trikot des TV Wattenscheid aufgestellt hatte. Auch in der U18 ging Weitsprung-Silber an den TV Gladbeck: Louisa Meis sprang 5,40 Meter weit, auch das war Hallenbestleistung. Isabelle Ferlings wurde dahinter Fünfte.

„Das lief insgesamt wie geplant“, war Preute froh, der die Athletinnen nun auf die ersten Meisterschaften der Saison vorbereitet: Bei den westfälischen Hallen-Meisterschaften der U18 und der Frauen in Dortmund sollten für das Gladbecker Team wieder Bestleistungen und Medaillen drin sein.

Weitere Gladbecker Ergebnisse beim Hallensportfest der LG Eintracht Frankfurt:

David Müller (Männer, 200 Meter, Platz 12), Caroline Schöne (U20, 200 Meter, Platz 9), Johanna Koller (U18, 200 Meter, Platz 4), Isabelle Ferlings (U18, 200 Meter, Platz 13).