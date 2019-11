Dieses Team ist, legt man die nackten Zahlen zugrunde, die erfolgreichste Fußballmannschaft Gladbecks: 37 Punkte aus 13 Spielen hat es bis zum Ende der Hinrunde geholt.

Die Rede ist von der Viertvertretung des BV Rentfort. Das Team um Spielertrainer Maik Rogalski ist ohne Niederlage geblieben und Herbstmeister geworden. Die letzte Pleite liegt schon lange zurück.

Das letzte Pflichtspiel verlor der BV Rentfort IV am 28. April. Das war vor über einem halben Jahr! „Das ist der Verdienst von jedem Einzelnen in der Mannschaft“, sagt Rogalski, der gemeinsam mit Stephan Rheinberg für das Team verantwortlich ist.

Der BV Rentfort IV hat im bisherigen Saisonverlauf schon 82 Tore erzielt

Maik Rogalski ist der Spielertrainer des BV Rentfort IV. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Die Mannschaft, die erst ihre dritte Saison spielt, hat sich laut Rogalski in allen Belangen weiterentwickelt. Während der BVR in den vergangenen Jahren zu viele Gegentore kassiert hat – Ende der Hinrunde in der vergangenen Saison waren es bereits 31 – musste Torhüter Niels Radtke in dieser Saison erst 14-mal hinter sich greifen.

Und mit 82 Toren stellen die Gladbecker die erfolgreichste Offensive der Liga: Stephan Rheinberg und Sebastian Kohlgraf trafen dabei je 23 mal und liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Torjägerkanone.

BV Rentfort IV macht mit einem 2:1 über YEG Hassel III Herbstmeisterschaft perfekt

Nachdem der BV Rentfort IV die ersten elf Spiele allesamt gewinnen konnte, standen die Wochen der Wahrheit an. Zunächst kam das Team am vorletzten Spieltag gegen SuS Beckhausen II über ein 2:2-Unentschieden nicht hinaus und gab die Tabellenführung an die dritte Mannschaft von YEG Hassel ab.

„Taktisch klug wollen wir als Außenseiter in das Spitzenspiel gegen Hassel gehen“, hieß es danach süffisanterweise auf der Instagram-Seite der Rentforter. Diese ‚Strategie‘ ging auf: Gegen YEG Hassel III, das bis dato nicht einen einzigen Punkt abgegeben hatte, gewann der BV Rentfort IV mit 2:1 und feierte damit die Herbstmeisterschaft.

Das Wort Aufstieg nimmt Rentforts Spielertrainer Rogalski noch nicht in den Mund

„Wir haben eine fast perfekte Hinrunde gespielt und stehen verdient an vorderster Front“, freut sich Rogalski. Und wo soll die Reise in dieser Saison noch hingehen? Das Wort Meisterschaft oder Aufstieg nimmt der Spielertrainer noch nicht öffentlich in den Mund: „Die Herbstmeisterschaft ist eine tolle Momentaufnahme. Das genießen wir und wir wollen auch so lange wie möglich vorne bleiben. Wenn es dann am Ende reicht, muss man schauen, wohin die Reise geht.“

Fakt ist, dass die Rentforter weiterhin Spaß am Fußball haben wollen und das nicht nur am Sonntag beim Spiel, sondern auch dienstags beim allwöchigen Training, wenn in einem gemütlichen Fünf gegen Fünf auf dem kleinen Warmmachplatz auf der Rentforter Hegestraße gekickt wird.