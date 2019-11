51:15! Die zweite Mannschaft des VfL Gladbeck ließ es in der zweiten Runde des Kreispokals gegen die PSV Recklinghausen kräftig krachen. Für den Höhepunkt des Spiels sorgte indes ein junger Handballer des Gegners.

Kurz vor Schluss liefen die Gäste in der Riesener-Halle einen Gegenstoß. Das Spielgerät kam zu Alexander Rathmer, der mit einer geschickten Körpertäuschung VfL-Routinier Lars Sporkmann ganz alt aussehen ließ und traf. Fortan feierten die Gladbecker Fans den A-Jugendlichen der PSV jedesmal, wenn er in Ballbesitz war.

VfL Gladbeck II hat zuletzt zu wenig Tore erzielt

Der VfL Gladbeck II - das Bild zeigt Nick Kalhöfer (re.) - traf nur auf wenig Gegenwehr. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Sporkmann und die VfLer nahm es mit Humor. Während der Mittelmann, unmittelbar nachdem er von dem Youngster ausgetanzt worden war, breit grinste, sagte später Trainer Martin Blißenbach lachend: „Das war die Szene des Spiels.“

Der Coach war mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden. „Die Jungs“, so Blißenbach mit Blick auf die 51 Treffer, „haben gesehen, dass sie die Bälle reinwerfen können.“ Daran hatte es zuletzt in der Meisterschaft ja gehapert. In Witten waren der Landesligamannschaft des VfL Gladbeck bekanntlich nur 17 Treffer geglückt und 14 Tage davor gegen Westfalia Hombruch 18.

VfL Gladbeck II wäre im Training mehr gefordert worden

Vor dem Pokalspiel hatten die Rot-Weißen darüber gerätselt, mit welcher Mannschaft die PSV Recklinghausen wohl antreten würde. Nun, das Verbandsligateam war es nicht, das in der Riesener-Halle auf der Platte stand. Die PSV bot sechs Akteure aus der Zweitvertretung auf, die in der Kreisliga um Punkte spielt, und den bereits erwähnten A-Jugendlichen Alexander Rathmer.

Auf den Rängen schüttelte der eine oder andere Fan daher über die PSV den Kopf. „Wie kann ein etablierter Handballverein sich nur so präsentieren?“, fragte Mitte der ersten Halbzeit ein Anhänger. Tatsache ist: Der VfL Gladbeck II wäre in einem Testspiel gegen die eigene A-Jugend oder selbst in einer Trainingseinheit deutlich mehr gefordert worden.

Drei Spieler des VfL Gladbeck sind vom TV Gladbeck gekommen

Die Blißenbach-Sieben machte das Beste aus der Situation. „Wir haben gesagt“, so der Trainer, „dass wir nur auf uns gucken. Respekt, so muss man das erst einmal umsetzen.“ Bis zum Ende des Spiels sei seine Mannschaft engagiert gewesen. Und sie blieb torhungrig. Philipp Tosson erzielte 14 Sekunden vor Schluss den Treffer zum 50:15 und Lennart Dommann legte zum 51:15 nach.

Nun dürften einige VfLer dem TV Gladbeck die Daumen drücken. Schließlich trugen Lars Sporkmann, Maurice Klever und Jonas Schmidt in der vergangenen Saison noch das Trikot des Stadtrivalen. Und der trägt sein Zweitrundenspiel im Kreispokal am Dienstag, 26. November, um 20 Uhr beim VfL Hüls aus. Sollten die Blau-Weißen auch weiterkommen, wäre das Derby möglich und damit eine pickepackevolle Halle garantiert . . .