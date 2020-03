Coronavirus: VfL Gladbeck stellt seinen Trainingsbetrieb ein

Der VfL Gladbeck, der mitgliederstärkste Sportklub unserer Stadt, stellt wegen des Coronavirus ab sofort in allen Abteilungen seinen Trainings- und Übungsbetrieb in bzw. auf allen städtischen Anlagen und im VfL-Treff ein. Das hat der geschäftsführende Vorstand des Vereins jetzt in einer Telefonkonferenz entschieden.

In einer von Siegbert Busch, Vorsitzender des VfL Gladbeck, heißt es: „Das öffentliche Leben kommt Schritt für Schritt im Zusammenhang mit dem Coronavirus immer mehr zum Erliegen. Auch wir als Sportverein sind von den Risiken und den notwendigen gefahrenabwehrenden Maßnahmen betroffen.“

Handballer des VfL Gladbeck haben Trainingsbetrieb schon eingestellt

Die Stadt habe darüber informiert, dass alle Veranstaltungen (mit mehr als 1 000 Besucher*innen) zwingend abzusagen sind. Der Handballverband Westfalen habe entschieden, dass der Spielbetrieb ab sofort eingestellt und auch empfohlen, den Trainingsbetrieb einzustellen. Busch: „Unsere Handballer haben bereits entschieden, dass ab sofort bis auf Weiteres der Trainingsbetrieb eingestellt wird.“

Die Handballer des VfL Gladbeck, unser Bild zeigt Kapitän Max Krönung, haben bereits entschieden, ihren Trainingsbetrieb vorerst einzustellen. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Am Dienstag, 17. März, wird der geschäftsführende Vorstand des VfL erneut über den Sachstand und die Folgen diskutieren und anschließend seine Mitglieder informieren.