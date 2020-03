Das Coronavirus sorgt auch im Sport für die Absage bedeutender Veranstaltungen und Meisterschaften. Nun sind etwa die 36. Internationalen Deutschen Schwimm-Meisterschaften „Lange Strecken“ der Masters aus dem Wettkampfkalender gestrichen worden. Herbert Bloch vom SV Gladbeck 13, der traditionell eine Handvoll Aktive bei dieser DM an den Start bringt, zeigt für die Entscheidung Verständnis.

Titelkämpfe sollten vom 27. bis zum 29. März in Solingen stattfinden

„Grundsätzlich wird um das Coronavirus zuviel Bohei gemacht, aber die Absage der Deutschen kann ich nachvollziehen“, so der langjährige frühere Sprecher der 13er Masters. Es handele sich, so habe er jedenfalls die offizielle Mitteilung verstanden, um eine „reine Vorsichtsmaßnahme“. Die Titelkämpfe über die „Langen Strecken“ sollten eigentlich vom 27. bis zum 29. März in Solingen über die Bühne gehen.

In dem von Bloch erwähnten Statement, das von Ulrike Urbaniak, Leiterin Wettkampfabteilung Masters, und dem Sprecher der Länderfachkonferenz Masters Klaus Woryna unterzeichnet wurde, werden als Begründung für die Absage der DM „die aktuellen Umstände, insbesondere die zunehmenden Infektionszahlen, die Unsicherheiten über den Umgang mit dem Corona-Virus und die nicht abschließend beurteilbaren Gefahren und Gefährdungslagen“ angegeben.

Wettkampfabteilung Masters hat Rücksprache mit Gesundheitsamt Solingen gehalten

Des Weiteren heißt es: „Die Wettkampfabteilung Masters hat zusammen mit dem Sprecher der Länderfachkonferenz Masters Rücksprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt in Solingen gehalten. Dieses spricht sich angesichts der großen Anzahl bundesweiter Teilnehmer aus dem In- und Ausland und den bislang angenommenen Risikogruppen in Übereinstimmung mit den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts zu Großveranstaltungen für eine Absage bzw. Verschiebung um mehrere Monate aus.“

Der Vorstand des Deutschen Schwimmverbands (DSV), so Urbaniak und Woryna weiter, bejahe und befürworte „diese in keinem Fall leicht fallende Entscheidung“. Das Wohl und die Gesundheit aller Mastersschwimmer, Kampfrichter, Helfer, Betreuer und Gäste stehe an erster Stelle.

Titelkämpfe werden womöglich nachgeholt

„Für Sportler wie Peter Kauch (einer der Langstreckenspezialisten des SV 13), die sich intensiv auf die Titelkämpfe vorbereitet haben, ist es natürlich schade, dass die Deutschen abgesagt worden sind“, so Herbert Bloch. Wobei es durchaus möglich ist, dass die Meisterschaften zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

In dem Statement der Masters-Spitze heißt es dazu nämlich: „Die Länderfachkonferenz Masters wird sich demnächst mit der Frage beschäftigen, ob und gegebenenfalls in welcher Form die Deutsche Meisterschaft der „Langen Strecken 2020“ nachgeholt werden wird.“