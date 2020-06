Coronakrise: Wacker Gladbeck verschiebt 100-Jahre-Feier

Sein Verein feiert in 2020 den 100. Geburtstag: Alexander Jagielski, Vorsitzender von Wacker Gladbeck.

Gladbeck. Wegen der Coronakrise muss Wacker Gladbeck die Feier aus Anlass des 100-jährigen Bestehens verschieben. Ein neuer Termin ist bereits gefunden.

Wacker Gladbeck feiert in diesem Jahr den 100. Geburtstag. Die große Jubiläumsfeier in der Mathias-Jakobs-Stadthalle an der Friedrichstraße fällt wegen der Coronakrise aber aus. Oder vielmehr: Sie wird verschoben. Einen neuen Termin für den Sportlerball haben die Butendorfer um ihren Vorsitzenden Alexander Jagielski bereits gefunden.

100-Jahre-Feier von Wacker Gladbeck steigt nun am 10. April 2021

„Unsere für den 06. 06. 2020 geplante Jubiläumsfeier kann aufgrund der aktuellen Lage leider nicht stattfinden“, heiß es in einer Mitteilung des Traditionsvereins. Und weiter: „Einerseits hatten wir noch lange Zeit gehofft, die Veranstaltung doch noch durchführen zu dürfen, andererseits wollten wir die Veranstaltung auch nicht einfach absagen, ohne euch eine Alternative bieten zu können.

Wacker Gladbeck (gelbe Trikots) wollte aus Anlass des 100-jährigen Bestehens am 11. Juni ein Jugendturnier im Stadion austragen. Auch das wird verschoben. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Nach vielen Gesprächen mit der Stadt Gladbeck und den Künstlern steht nun fest, dass die 100-Jahr-Feier von Wacker Gladbeck am 10. April des nächsten Jahres nachgeholt wird. Aktuell geht der Klub davon aus, dass es im geplanten Programmablauf keine Änderungen geben wird.

Eintrittskarten behalten Gültigkeit

Wacker Gladbeck weist darauf hin, dass die bereits verkauften Eintrittskarten ihre Gültigkeit behalten. Alternativ werden für bereits gekaufte Karten auch der Kaufpreis zurückerstattet - oder sie können gegen die neuen Eintrittskarten umgetauscht werden.

Der Verein teilt des Weiteren mit: „Neben der Jubiläumsveranstaltung mussten wir auch alle weiteren Aktivitäten rund um unser Jubiläum absagen. Aber auch diese Aktivitäten möchten wir gerne im nächsten Jahr nachholen. Auch darüber werden wir euch rechtzeitig in Kenntnis setzen.“ An Pfingsten sollte etwa ein Altherren-Turnier ausgetragen werden und am 11. Juni ein Turnier für Jugendmannschaften im Wittringer Stadion.