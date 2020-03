Gladbeck. In Gelsenkirchen darf wegen des Coronavirus Fußball nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit gespielt werden. Das trifft auch Gladbecker Teams.

Geisterspiele gibt es am Sonntag (15. März) nicht nur in den Hallensportarten, sondern auch im Fußball. In Gelsenkirchen darf zwar gekickt werden - aber ohne Zuschauer. Betroffen davon sind auch mehrere Gladbecker Teams.

FSM Gladbeck tritt zum Spitzenspiel bei der SpVgg Erle 19 an

In der Kreisliga A1 steht beispielsweise das Spitzenspiel zwischen Tabellenführer SpVgg Erle 19 und dem Zweitplatzierten FSM Gladbeck auf dem Programm. Dass dieser Vergleich unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden muss, hält Günter Zägel, der Vorsitzende der Platzherren aus Gelsenkirchen, für übertrieben.

Engin Canikli ist der Trainer von FSM Gladbeck. Sein Team tritt zum Topspiel der Kreisliga A bei der SpVgg Erle 19 an. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Zägel sagt: „Unsere Zuschauer sind ja auch privat befreundet und machen viel zusammen. Zudem handelt es sich hier ja um Freiluftveranstaltungen, da halten sich die Zuschauer nicht auf einem engen Raum auf.“ Und weiter: „Gegen FSM würden wieder zwischen 50 und 60 von uns da sein, hinzu kommen diejenigen, die der Gastverein mitbringt. Diese Einnahmen fallen jetzt natürlich weg, die Ausgaben sind aber trotzdem da. Wir müssen die Schiedsrichter und Trainer bezahlen, hinzu kommen Einkaufs- und Reinigungskosten sowie Verbandsabgaben. Ich weiß noch nicht, wie wir damit klarkommen werden.“

In Gelsenkirchen finden zwei B-Ligaspiele mit Gladbecker Beteiligung statt

Auch Adler Ellinghorst (beim FC Horst 59) und Schwarz-Gelb Preußen Gladbeck (bei Genclerbirligi Resse) müssen in Gelsenkirchen ran - und spielen folglich auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

In der Kreisliga B1 finden in Gelsenkirchen zwei Partien mit Gladbecker Beteiligung statt - zum einen stellt sich FSM Gladbeck II bei der SpVgg Erle 19 vor und zum anderen der BV Rentfort III bei Arminia Hassel.