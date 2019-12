BV Rentfort: Rainer Czichi ist nicht nur sonntags am Platz

Um die Platzanlage an der Hegestraße einmal gänzlich verwaist vorzufinden, muss man schon in aller Herrgottsfrühe oder zu mitternächtlicher Stunde dort vorbeifahren. In der Jugendabteilung sind von den Pampers-Kickern bis hinauf zu den A-Junioren in allen Altersklassen Teams am Ball, die vier Seniorenmannschaften spielen von der Bezirksliga bis hinunter zur Kreisliga C um Punkte. Viele fleißige Hände im Hintergrund tragen dazu bei, den BV Rentfort zu einem Aushängeschild des heimischen Fußballs zu machen. Einer von ihnen ist Rainer Czichi.

„Sonntags bin ich immer am Platz“, umschreibt der 59-jährige Ex-Bergmann, der bis 2016 auf Prosper arbeitete, davon ein Jahrzehnt vor Kohle unter Tage, sein Zeitbudget. „Oft mache ich den Platzkassierer. Unter der Woche immer dienstags und donnerstags, nicht selten auch noch an anderen Tagen.“

Czichi kümmert sich beim BV Rentfort um den Spielbetrieb der Seniorenteams

Rainer Czichi ist nicht nur sonntags in Rentfort am Platz. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Als stellvertretender Geschäftsführer hinter Gregor Wirgs kümmert sich Czichi um den Spielbetrieb der vier Seniorenmannschaften. „Bei Spielverlegungen muss man schon genau Obacht geben, dass es nicht zu Missverständnissen und damit zu Ausfällen kommt. Eine große Arbeitserleichterung ist es, dass das Passwesen online erledigt werden kann, der lästige Schriftverkehr entfällt damit.“

Der Verein sei ambitioniert, ohne jedoch der Gefahr zu erliegen abzuheben. „Die Erste“, bilanziert das Vorstandsmitglied, „spielt eine gute Rolle in der Bezirksliga, mehr ist finanziell gar nicht drin. Unsere Zweite wird in der A-Liga bleiben. Unsere Dritte ist eine tolle Truppe, die sich in der B-Liga wohlfühlt und die Vierte ist auf einem guten Weg aufzusteigen.“

Das Fußball-ABC hat Czichi beim FC Gladbeck gelernt

Czichi selbst, der das Fußball-ABC beim FC Gladbeck an der Roßheidestraße erlernt hat, spielte nach seinem Wechsel an die Hegestraße überwiegend in der Zweiten, im Alter von 40 war dann bei den Oldies Schluss. Nicht jedoch mit Fußball generell.

Bei der DJK Germania Gladbeck, im Fußballkreis 12 einst bekannt und geschätzt für ihre gute Jugendarbeit, trainierte er F-, E- und D-Junioren, um dann in Ellinghorst die älteren Jahrgänge zu betreuen. Zudem wirkte er am Luftschacht einige Zeit als Jugendleiter. „Dort wurde es zahlenmäßig immer weniger, so dass ich dann zum BV zurückkehrte und zusammen mit Rolf Krause die Zweitvertretung betreute“, so Czichi.

Arbeit beim BV Rentfort macht Rainer Czichi viel Spaß

Die Arbeit beim BV Rentfort macht dem „Unruheständler“ viel Spaß, den Verein sieht er auf einem guten, weil soliden Weg. „Es läuft ganz gut, wenngleich es auch noch einige Baustellen gibt“, so seine kritische Bestandsaufnahme. Ein Beispiel bitte? „Der Posten des sportlichen Leiters ist vakant, seit Daniel Dreischenkämper plötzlich aufgehört hat.“