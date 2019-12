BV Rentfort funkt ausgerechnet vor dem Topspiel SOS

Der BV Rentfort funkt SOS - und das ausgerechnet vor seinem Heimspiel gegen den Erler SV 08. Die Gladbecker müssen gegen den Tabellenführer zahlreiche Ausfälle verkraften.

„So schlecht waren wir in der ganzen Saison noch nicht aufgestellt. Ich weiß nicht, wie wir es anstellen sollen, die Serie von Erle zu beenden“, sagt BVR-Coach Marcel Lehmann.

Die angesprochene Serie ist wirklich beeindruckend: In der bisherigen Saison konnte noch keine Mannschaft die Gäste aus Gelsenkirchen schlagen. Marcel Lehmann: „Warum sollten wir nicht die Ersten sein, die gegen Erle gewinnen?“

Marcel Lehmann, Trainer des BV Rentfort, schöpft Hoffnung aus der Vergangenheit

Marcel Lehmann, Trainer des BV Rentfort, muss etliche Stammspieler ersetzen. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Sein Team ist zwar personell dünn besetzt, doch trotzdem sind die Spieler voller Motivation. Lehmann blickt zudem auf die jüngste Vergangenheit zurück und schöpft Hoffnung. Bereits vor den Partien gegen den FC Marl und Blau-Gelb Schwerin hatten die Schwarz-Weißen personelle Probleme.

Trotz des Engpasses gestaltete der BVR die beiden Spiele erfolgreich. So soll aus ihrer Sicht auch gegen Erle weitergehen: „Hoffentlich setzt sich das Gesetz der Serie fort“, so Lehmann.

Der Erler SV 08 steuert auf Aufstiegskurs

Allerdings sind die Erler noch mal etwas stärker einzuschätzen als die anderen Gegner. Denn neben der besten Offensive der Liga mit 51 Tore besitzen die Gäste auch die beste Defensive. In den bisherigen 15 Spielen kassierte der Spielverein nur 12 Gegentreffer. Daher sind die Gelsenkirchener auch auf Aufstiegskurs und haben bereits sieben Zähler Vorsprung vor dem Zweitplatzierten FC Marl.

Auch das Ergebnis aus dem Hinspiel spricht für die Gäste. Am zweiten Spieltag gewannen sie gegen die Gladbecker mit 2:1. Doch an die letzte Partie an der Hegestraße werden die Gelsenkirchener keine guten Erinnerungen haben. In der Vorsaison gewann die Lehmann-Elf auf heimischer Anlage deutlich mit 3:0 gegen Erle.

Die Rentforter Tobias Stukator und Phillip Schulte im Walde sind gesperrt

Die meisten BV-Spieler, die bei diesem Erfolg auf dem Platz standen, werden den Erfolg am Sonntag nicht wiederholen können. Denn insgesamt fallen neben den Langzeitausfällen noch neun weitere Akteure aus. Darunter sind in Tobias Stukator und Philipp Schulte im Walde zwei Spieler, die ihre Gelbsperre absitzen müssen.

Neben den beiden werden Maurice Schmidt, Tobias Discher, Sebastian Blume, Felix Nizeyimana, Lennart Dickmann, Dominik Stukator und Nico Haufe im Aufgebot fehlen. „Wir werden noch einmal alles herausholen und dann in die vierwöchige Pause gehen“, sagt der Übungsleiter.