Gladbeck. Der BV Rentfort hat einen Nachfolger für den scheidenden Trainer Lehmann gefunden. Der neue Mann bringt Oberliga-Erfahrung mit an die Hegestraße.

Der BV Rentfort hat bereits einen Nachfolger für Marcel Lehmann gefunden, der bekanntlich am Ende der laufenden Saison aus beruflichen Gründen seine Trainerkarriere vorerst beendet. Der neue Mann bringt Erfahrung aus der Oberliga mit an die Hegestraße.

Karsten Quante wird im Sommer Trainer des BV Rentfort

Die Macher des BV Rentfort: Geschäftsführer Gregor Wirgs (li.) und Abteilungsleiter Fußball Christian van Doorn, Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Karsten Quante, Inhaber der A-Lizenz, wird im Sommer Trainer des BVR. Das verriet am Donnerstag (2. Januar) Christian van Doorn, Abteilungsleiter Fußball, der WAZ. „Karsten Quante“, so van Doorn weiter, „verfolgt sehr ehrgeizige Ziele, die mit denen der Mannschaft übereinstimmen.“

Den Tipp, Quante anzusprechen, erhielt der Rentforter Fußballchef von einem Bekannten aus seinem Fußball-Netzwerk. Sein erster Gedanke war, es gar nicht zu versuchen. „Das“, so dachte van Doorn, wissend, dass der Trainer einst in der Oberliga tätig war, „ist für uns sowieso nicht zu stemmen.“ Aber dem ist nicht so.

Quante kennt den BV Rentfort „seit ewigen Zeiten“

Quante betont im Gespräch mit der WAZ: „Ich freue mich riesig auf diese Aufgabe.“ Der BV Rentfort, so der 49-jährige Polizeibeamte, sei „ein etwas anderer Verein“. Und weiter: „Der Klub wird familiär geführt, verfügt über eine gute A- und B-Jugend sowie über eine zweite Mannschaft, die in der Kreisliga A spielt. Damit ist ein großes Potenziel an Spielern vorhanden.“

Den BV Rentfort kennt Quante übrigens laut eigener Aussage „seit ewigen Zeiten“. Er habe als Trainer von Blau-Weiß Westfalia Langenbochum oft gegen den BVR gespielt und sich danach gerne mit seinen Kollegen Marc Schäfer und Marcel Cornelissen ausgetauscht. „Das hat immer Spaß gemacht“, so der künftige BVR-Coach.

Karsten Quante hat den Oberligisten VfB Hüls trainiert

Einen Großteil des aktuellen Rentforter Teams hat Quante bereits kennengelernt. Das Feedback der Spieler, sagt van Doorn, sei durchweg positiv gewesen. „Deshalb“, so der BVR-Abteilungsleiter, „bin ich auch verhalten optimistisch, dass die Mannschaft zusammenbleibt.“

Zuletzt hat Quante Pause vom Fußball gemacht. Ein Jahr lang, von April 2014 bis April 2015, war er Trainer des damaligen Oberligisten VfB Hüls. Des Weiteren war er als Coach tätig bei der SpVgg Blau-Gelb Schwerin, Blau-Weiß Westfalia und der SG Langenbochum. Als Aktiver hat Karsten Quante unter anderem für den FC Recklinghausen gespielt, mit dem er in die Oberliga aufstieg.