Gladbeck. Aufstiegsmitfavorit SV Zweckel II stellt sich in der B-Liga bei SG Preußen Gladbeck II vor. Den SVZ plagen vor dem Lokalderby viele Sorgen.

Derbyzeit am Jahnplatz: SG Preußen Gladbeck II empfängt in der Kreisliga B1 den Aufstiegsmitfavoriten SV Zweckel II zum Ortsduell. Und Wacker Gladbeck trifft auf Viktoria Resse II.

SG Preußen Gladbeck II – SV Zweckel II. Die Personalsorgen beim SV Zweckel II werden nicht besser. „Wir fahren mit dem letzten Aufgebot zum Derby nach Preußen“, erklärt SVZ-Trainer Karl Englich vor dem Spiel bei den Preußen.

Vor allem hofft Englich, dass Torhüter Christian Scheuplein erneut mitwirken kann. Dieser trainiert nämlich wegen einer Verletzung nicht, ist nur sonntags da. „Ich habe noch gar keine Ahnung, wer am Sonntag ansonsten spielt“, sagt Englich. Er erläutert dies wie folgt: „Wir haben so viele Verletzte und Kranke bei uns in der Mannschaft. Letzte Wochen waren zwei Spieler krank, davon kommt einer zurück, dafür fallen aber drei andere Spieler wieder aus.“

Für die Zweckeler könnte am Sonntag die Tabellenführung winken. Spitzenreiter Schwarz-Weiß Buer-Bülse gastiert nämlich bei den Sportfreunden Bulmke, die sich in der Winterpause ordentlich verstärkt haben. Englich: „Wir achten da aber nicht drauf. Wir trainieren gut, der Kunstrasen am Sonntag kommt uns sehr entgegen und ich hoffe, dass meine Mannschaft alles für die nächsten drei Punkte gibt.“

Anstoß: Sonntag, 8. März, 13 Uhr, Konrad-Adenauer-Allee.

Wacker Gladbeck empfängt die zweite Mannschaft von Viktoria Resse

Alexander Jagielski ist der Trainer von Wacker Gladbeck. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Wacker Gladbeck – Viktoria Resse II. Im tristen Tabellenmittelfeld ist Wacker mittlerweile angekommen. Nach der 0:7-Niederlage bei Abstiegskandidat Arminia Hassel sind die Butendorfer auf den achten Tabellenplatz gerutscht.

Um noch weiter zurückzufallen, muss die Mannschaft von Trainer Alexander Jagielski aber erst einmal einige weitere Spiele verlieren: Der Vorsprung vor Tabellenplatz neun beträgt sieben Punkte. Am Sonntag gastieren die Gladbecker bei Viktoria Resse II und sind dort auf Wiedergutmachung aus.

Anstoß: Sonntag, 8. März, 15 Uhr, Burgstraße.