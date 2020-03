Auf den VfL Gladbeck II wartet jetzt eine englische Woche

Am 16. Februar haben die Handballer des VfL Gladbeck II letztmals in der Landesliga um Punkte gespielt. Nun stehen für die Mannschaft von Trainer Martin Blißenbach innerhalb von sechs Tagen gleich drei Partien auf dem Programm.

VfL Gladbeck II spielt jetzt gegen Herdecke, Höchsten und Herne

Der VfL Gladbeck II um Trainer Martin Blißenbach absolvierte sein letztes Ligaspiel am 16. Februar. Nun folgen drei Partien innerhalb von sechs Tagen. Foto: Andreas Hofmann / WAZ

Zu Beginn dieser englischen Woche empfangen die Rot-Weißen am Sonntag, 8. März, um 16 Uhr den starken Aufsteiger HSG Herdecke/Ende in der Riesener-Halle an der Schützenstraße. Weiter geht’s am Donnerstag, 12. März, um 20.30 Uhr bei Borussia Höchsten und am Samstag, 14. März, beim HC Westfalia Herne.

„Wir haben die freie Zeit genutzt, um unsere Akkus aufzuladen“, sagt Martin Blißenbach, „und um wieder Bock auf Handball zu bekommen.“ Letzteres sei im Training am vergangenen Donnerstag deutlich zu spüren gewesen.

Im Hinspiel erzielt Herdecke eine Sekunde vor Schluss das 29:29

Die Partie gegen Herdecke/Ende bezeichnet der VfL-Trainer als „interessante Aufgabe“. Der Gegner komme übers Tempospiel, entsprechend konzentriert müsse sein Team im Angriff agieren. „Außerdem“, so Martin Blißenbach, „muss die Rückzugsphase stimmen.“

In der Hinrunde holten die Gladbecker bei der HSG Herdecke/Ende einen Zähler. 29:29 hieß es am Ende in einem Spiel, in dem die VfL-Zweitvertretung zunächst zurücklag, am Ende aber führte und fünf Sekunden vor Schluss den Ausgleichstreffer hinnehmen musste. „Ich erwarte einen ähnlich engen Vergleich“, sagt Martin Blißenbach, „Kleinigkeiten werden wieder mal entscheidend sein.“