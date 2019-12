Adler Ellinghorst: So schätzt Trainer Marcussen die Lage ein

Gladbeck. Adler Ellinghorst tritt beim BV Horst-Süd an. Die Gladbecker könnten die Rote Laterne abgeben. Wie Trainer Marcussen die Lage nun einschätzt.

Nach dem Fehlstart hat sich Adler Ellinghorst in der Kreisliga A längst gefangen. Mit einem Sieg beim BV Horst-Süd kann das Team die rote Laterne abgeben.

„Wir wollen natürlich auch im letzten Saisonspiel punkten“, sagt Adler-Trainer Andre Marcussen. Er sagt aber auch: „Selbst wenn nicht punkten, können wir trotzdem mit dem Erreichten zufrieden sein. Wir sind froh, dass wir weiter in Ruhe arbeiten können.“

Trainer von Adler Ellinghorst erwartet in Horst-Süd ein Kampfspiel

Marcussen weiß, dass sicher auch wieder Niederlagen folgen werden und sein Team bislang noch nichts erreicht hat: „Wir werden daran arbeiten, dass wir am Ende der Saison den Klassenerhalt feiern können.“ Für dieses Vorhaben sollen am Sonntag die nächsten drei Punkte her.

Marcussen geht von einem Kampfspiel aus: „Bei dem Wetter ist das aber normal.“

Anstoß: Sonntag, 8. Dezember, 14.30 Uhr, Fischerstraße in Gelsenkirchen.