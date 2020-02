Adler Ellinghorst fährt ohne seinen Kapitän nach Resse

Gladbeck. Der abstiegsbedrohte Fußball-A-Ligist Adler Ellinghorst tritt bei Genclerbirligi Resse an. Die Gladbecker fahren ohne Kapitän nach Gelsenkirchen.

Ohne Kapitän Alexander Konradi geht es für Adler Ellinghorst an die Gelsenkirchener Lohmühle zur Genclerbirligi Resse. Die Resser, die im Winter nahezu die komplette Mannschaft verloren haben, spielen nun mit der zweiten Mannschaft, die eigentlich in der B-Liga spielte, in der Kreisliga A.

„Trotzdem dürfen wir Resse nicht unterschätzten“, warnt Adler-Coach Andre Marcussen. Er sagt: „Ich habe mich bei zwei anderen Trainern über die Mannschaft informiert und beide haben mir unabhängig voneinander gesagt, dass Resse ein unangenehmer Gegner ist, der mit allen Mitteln kämpft.“

Adler Ellinghorst erwartet einen kampfstarken Gastgeber

Erwartet drei Punkte: André Marcussen, Trainer von Adler Ellinghorst. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Das aber wisse seine Mannschaft: „Wenn wir im Kopf nicht zu 100 Prozent da sind, werden wir Probleme bekommen, denn auch Resse hat nichts zu verlieren.“ Im Abstiegskampf der Kreisliga A wären drei Punkte für den Adler enorm wichtig, weil der VfL Grafenwald unter der Woche mit dem Sieg gegen SG Preußen Gladbeck einen großen Schritt nach vorne machen konnte.

„Ich verlange, dass wir am Sonntag drei Punkte holen. Egal wie“, lautet die Kampfansage des Adler-Trainers, der unter anderem seinen verletzten Kapitän Konradi ersetzen muss.

Anstoß: Sonntag, 1. März, 15 Uhr, Hugostraße in Gelsenkirchen