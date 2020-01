30:31 - A-Jugend des TV Gladbeck verliert Handballkrimi

Eine 30:31 (17:14)-Niederlage gegen den HSC Haltern-Sythen kassierte die Verbandsliga-A-Jugend des TV Gladbeck in einem wahren Handballkrimi. Trainer Michael Lechert war ungeachtet dessen sehr zufrieden mit seinem Team.

Er sagte: „Die Jungs haben alles aus sich rausgeholt. Leider fehlten am Ende die letzten Körner und auch etwas das nötige Glück. Das ist auch nicht verwunderlich, da fünf, sechs Spieler vorher in der Ersten ranmussten und auch einige morgens noch in der zweiten Mannschaft gespielt haben, beim Sieg in Beckhausen.“

Der letzte Freiwurf für den TV Gladbeck findet den Weg nicht ins Tor

Noah Lelgemann (blaues Trikot) erzielte im Spiel gegen den HSC Haltern-Sythen 7/1 Tore für die A-Jugend des TV Gladbeck. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Die Blau-Weißen und der Nachwuchs des Westfalen-Oberligisten aus Haltern boten in der Nordparkhalle ein gutes Verbandsligaspiel, das der TVG durchaus auch hätte gewinnen können. So hätte in der 56. Minute, die Gastgeber lagen mit 29:28 in Führung, Alex Kläsener für eine Vorentscheidung sorgen können. Doch nachdem sich der Gladbecker Mittelmann toll durchgesetzt hatte, verwarf er völlig frei vor dem gegnerischen Tor.

Haltern nutzte den kleinen Nackenschlag aus und ging mit 31:29 in Führung. Im letzten Angriff, nun lag der TVG mit 30:31 zurück, versuchte es die Lechert-Sieben mit einer offenen Manndeckung. Der Rechtsaußen des HSC schloss ab, Philipp Heideck im Tor parierte. Die Blau-Weißen liefen einen Gegenstoß, Haltern provozierte ein taktisches Foul. Nun waren nur noch drei Sekunden zu spielen. Der Freiwurf der Gladbecker fand nicht den Weg ins Halterner Tor. Das war’s.

Lechert und Lelgemann treffen jeweils siebenmal für den TV Gladbeck

TV Gladbeck: Heideck (2 Tore; 1.-30., 40-60 Min.), Semnet (30.- 40. Min.) - Novembri, Lechert (7), Talhoff (5), Kläsener (1), Maidhoff, A. Kraus (2), Lelgemann (7/1), Schröter, Costalunga (5), Conrad (1), Naujoks.