3:1! TV Gladbeck macht sich das Leben aber selbst schwer

Das Spiel war eigentlich längst entschieden, als Waldemar Zaleski doch noch einmal eine Auszeit nahm. „Ich habe gesehen“, begründete später der Trainer der Oberliga-Volleyballerinnen des TV Gladbeck sein Handeln, „dass bei uns die Konzentration wieder etwas weg war.“ Nachdem er „seine“ Mädels aufgefordert hatte, sich noch einmal richtig zu fokussieren, waren nur noch zwei Ballwechsel nötig, bis der TVG die SG Sande/VoR Paderborn mit 3:1 bezwungen hatte.

Auf den TV Gladbeck wartet nun in Hörde das Duell der Verfolger

Josephine Magga und der TV Gladbeck feierten im Oberligaspiel gegen die SG Sande/VoR Paderborn einen 3:1-Erfolg. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

29 Punkte stehen nun für die Blau-Weißen zu Buche, damit belegen sie weiterhin den dritten Platz, weil auch Spitzenreiter RC Borken-Hoxfeld II (33 Punkte; 3:1 im Spitzenspiel beim SC Hennen) und der Zweitplatzierte TV Hörde II (30; 3:0 beim VfL Telstar Bochum) ihre Partien gewinnen konnten. Am nächsten Spieltag (23. Februar) stellt sich der TVG nun in Hörde zum Duell der Verfolger vor.

Sollten die Gladbeckerinnen gegen die Mannschaft aus Dortmund so auftreten wie gegen Paderborn im ersten und vierten Satz, dann ist für sie bestimmt etwas drin. Aber falls sie spielen sollten wie in Durchgang zwei oder oder drei, dürfte die Begegnung mit Hörde ein vergleichsweise kurzes und äußerst zweifelhaftes Vergnügen für den TVG werden.

Am Ende des zweiten Satzes passt beim TV Gladbeck nichts mehr zusammen

„Das war eine reine Konzentrationsgeschichte“, sagte Waldemar Zaleski, als er nach dem Spiel gegen die SG Sande/VoR Paderborn auf den zweiten Satz angesprochen wurde. Der TV Gladbeck hatte Durchgang Nummer eins deutlich mit 25:15 zu seinen Gunsten entschieden und war dabei so dominant aufgetreten, dass wohl jeder in der Artur-Schirrmacher-Halle mit einem flotten 3:0-Erfolg gerechnet hatte. Doch es kam anders.

Ab Mitte des zweiten Satzes - die Gastgeberinnen lagen scheinbar sicher mit 12:9, 16:11 und 17:13 in Führung - lief nämlich bei ihnen nicht mehr viel zusammen. Und nach dem 20:18 passte rein gar nichts mehr. Die Paderbornerinnen glichen aus, sie gingen in Führung und verwandelten ihren ersten Satzball zum 25:20.

Im vierten Satz spielt der TV Gladbeck wieder sehr druckvoll

Nun mussten die Gladbeckerinnen kämpfen. Das taten sie denn auch - und dennoch verspielten sie erneut eine deutliche Führung (16:10, 17:12). Wieder konnte der Gast ausgleichen - zum 23:23 und zum 24:24. Schließlich war es Mirka Holthausen, die mit einem Netzroller den dritten Satz zu Gunsten des TVG entschied. „Nach diesem Satz’’“, verriet Zaleski später, „bin ich ein bisschen lauter geworden.“

Im Anschluss spielten die Blau-Weißen wieder so druckvoll wie zu Beginn der Partie. Dieser Offensivpower war Paderborn erneut nicht gewachsen. Beim 23:11 zogen sich die ersten Zuschauer schon ihre Jacken an. Doch bis der Vergleich entschieden war, mussten sie noch ein wenig in der Schirrmacher-Halle ausharren. Als es 23:15 hieß, griff Zaleski ein. Er nahm noch einmal eine Auszeit - danach punktete der TVG zum 24:15 und Julia Frohleiks schließlich zum 25:15.

TV Gladbeck. Plonowski, Magga, Steinwartz, Mäß, Frohleiks, Rietz, Holthausen, Smaniotto, Sobieraj, Kaiser.