2:6! FSM Gladbeck verspielt beim FC Bottrop eine 2:0-Führung

FSM Gladbeck verspielte in seinem Testspiel beim FC Bottrop eine 2:0-Führung und verlor noch mit 2:6. Die Adler aus Ellinghorst trennten sich von Etus Bismarck 2:2.

Adler Ellinghorst geht in Bismarck zweimal in Führung

Alexander Konradi brachte Adler Ellinghorst im Testspiel bei Etus Bismarck mit 1:0 in Führung. Am Ende hieß es leistungsgerecht 2:2. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Etus Bismarck - Adler Ellinghorst 2:2 (0:0). Eine Leistungssteigerung zeigte Adler Ellinghorst im zweiten Testspiel des Jahres. Beim A2-Ligisten Etus Bismarck erreichten die Ellinghorster ein 2:2-Unentschieden, sie verspielten aber zwei Führungen.

„Es war am Ende ein leistungsgerechtes Ergebnis“, resümierte Andre Marcussen, Trainer der Gladbecker, nach der Partie. Er hatte sie genutzt, um einiges auszuprobieren.

In der ersten Halbzeit passierte allerdings nicht allzu viel. Folgerichtig stand es zur Pause noch 0:0. Direkt nach dem Seitenwechsel brachte Kapitän Alexander Konradi die Adler aus Ellinghorst aber in Führung. Diese hielt jedoch nicht allzu lange.

Adler Ellinghorst testet nun bei SuS Bertlich

„Nach dem 1:0 haben wir die Ordnung verloren und leichtsinnige Fehler gemacht“, ärgerte sich Marcussen. So glichen die Hausherren in der 58. Minute aus. Nur eine Minute später gingen die Adler durch ein Eigentor erneut in Führung.

Dabei blieb es jedoch nicht. Durch eine gute Einzelaktion kamen die Gelsenkirchener zum 2:2-Ausgleichstreffer. „Für uns war es ein guter Test gegen eine Mannschaft aus dem unteren Drittel der Tabelle in der Kreisliga A2“, so Marcussen.

Am nächsten Sonntag treten die Ellinghorster bei SuS Bertlich an, ehe es den Mittwoch darauf gegen die dritte Mannschaft des BV Rentfort geht.

Tore: 0:1 Konradi (47.), 1:1 (58.), 1:2 Eigentor (59.), 2:2 (73.).

FSM Gladbeck spielt in der ersten Halbzeit stark auf

Fußball Club Bottrop - FSM Gladbeck 6:2 (0:2). Das war ein guter Test für FSM Gladbeck, der letztlich eine aber deftige 2:6-Niederlage beim FC Bottrop einstecken musste. „Das Ergebnis ist zweitrangig, der FC Bottrop ist zudem ein richtig starker Gegner“, kommentierte FSM-Trainer Engin Canikli.

Die Gladbecker zeigten gerade in der ersten Halbzeit eine richtig starke Leistung. „Da haben wir guten Fußball gespielt“, meinte Canikli. So kam die 2:0-Pausenführung auch nicht von ungefähr. Emre Alkac und Mert Durmaz zeichneten für die Tore verantwortlich. Damit traf Neuzugang Durmaz in seinem zweiten Spiel gleich zum zweiten Mal. „Wir haben taktisch gut gespielt, alle Vorgaben umgesetzt und hinten nichts zugelassen“, lobte der FSM-Trainer.

Mit Beginn der zweiten Halbzeit wechselte Engin Canikli gleich dreimal und brachte nach 60 Minuten noch einmal fünf neue Spieler. „Damit haben wir die Ordnung verloren. FC Bottrop hat es dann gut gemacht und folgerichtig viele Tore erzielt“, erklärte der FSM-Coach.

Preußen Gladbeck trennt sich vom SV Altenbochum 3:3

Die Bottroper drehten richtig auf und schossen in der zweiten Halbzeit gleich sechs Treffer zum 6:2-Endstand. Dennoch zog der Trainer der Gladbecker positive Schlüsse: „Auf die erste Halbzeit kann man aufbauen.“

Tore: 0:1 Alkac (20.), 0:2 Durmaz (41.), 1:2 (49.), 2:2 (50.), 3:2 (62.), 4:2 (71.), 5:2 (77.), 6:2 (82.).

Weitere Testspielergebnisse: SG Preußen Gladbeck - SV Altenbochum 3:3, SG Preußen Gladbeck II - DJK SG Altenessen II 3:1, TuS Gahlen II - SV Zweckel II 1:3, Schwarz-Blau Gladbeck - DJK Spvgg Herten 1.6, Schwarz-Blau Gladbeck II - Wacker Bergeborbeck 5:5.