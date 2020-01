Bottrop. Bei Fortuna Bottrop kassiert Rentfort in letzter Minute ein Gegentor. Es gibt zwei Comebacks bei den Gladbeckern – aber auch neue Verletzte.

1:2-Testniederlage in Bottrop: Rentfort im Verletzungspech

Der BV Rentfort startet mit einer Last-Minute-Testspiel-Niederlage in das neue Jahr. Allerdings ärgerte sich Trainer Marcel Lehmann nicht nur über die 1:2-Niederlage gegen den Bottroper Bezirksligisten Fortuna Bottrop, sondern auch über zwei Verletzungen. „Es ist natürlich ein Wermutstropfen“, so Lehmann.

Während der Rechtsverteidiger Lars Wulfert nach einem Pressball auf dem Boden liegen blieb und nicht mehr vernünftig auftreten konnte, riss sich Routinier Sebastian Blume bei einer Abwehraktion wohl das Trommelfell.

Schon nach sieben Minuten geht Fortuna in Führung

Anderseits durften sich die Rentforter Felix Nizeyimana und Dominik Stukator über ihren schmerzfreien Comebacks nach langer Pause gefreut haben.

Doch sowohl die zwei Mittelfeldspieler, als auch ihre übrigen Mitspieler kamen nicht gut in das Spiel. So kam es auch wenig überraschend, dass die Bottroper bereits nach sieben Minuten in Führung gingen.

Der SVF-Angreifer Marcel Siwek ließ, dem BV-Schlussmann Martin Kyas im Eins-gegen-eins keine Abwehrchance. „Wir waren in den ersten 20 Minuten noch nicht wirklich da“, erläuterte Lehmann.

Potratz trifft kurz vor der Pause zum Ausgleich

Allerdings steigerten sich die Schwarz-Weißen im weiteren Spielverlauf und kamen immer besser in die Partie. Doch im letzten Drittel blieb die Lehmann-Elf meist zu harmlos.

Erst spielten sie einen Überzahlsituation nicht gut aus und dann servierte Dominik Stukator im gegnerischen Sechzehner lieber noch mal den Ball für Stürmer Phillip Potratz, anstatt selber abzuschließen. Doch der Torjäger bekam keinen Druck hinter den Kopfball.

Kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit, machte er es aber besser: Nach einem Pass von Deucker legte sich Potratz den Ball, wenn auch etwas glücklich, am Fortunen-Keeper vorbei und traf zum Ausgleich.

Zähe zweite Halbzeit – Gegentor in letzter Minute

Nach dem Wiederanpfiff und zahlreichen Wechseln, fanden beide Teams nicht mehr ins Spiel. Als sich dann auch noch die zwei Rentforter Abwehrspieler verletzten, musste der Lehmann einiges umstellen. „Wir wurden gezwungen, etwas auszuprobieren. Insgesamt haben wir drei verschiedene Systeme gespielt“, erklärte der BVR-Coach.

Zwar wollte er in der Vorbereitung etwas ausprobieren, aber damit meinte er sicherlich keine Umstellungen aufgrund von Verletzungen.

Aus diesem Grund wurde der Siegtreffer der Gastgeber in der Schlussminute auch eher zur Randnotiz. „Unsere Leistung war für das erste Spiel in Ordnung“, sagte der Rentforter Übungsleiter.