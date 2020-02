Zwei Statistiken sprechen für Viktoria Resse

Resse. Der vom Abstieg aus der Landesliga bedrohte Klub hat am Sonntag im Emscherbruch den ambitionierten Tabellenzweiten TuS Bövinghausen zu Gast.

Eine Woche nach der 1:2-Niederlage beim Tabellendritten Kirchhörder SC werden die Hürden für Viktoria Resse in der Fußball-Landesliga nicht niedriger. Der vom Abstieg bedrohte Klub hat den ambitionierten Tabellenzweiten TuS Bövinghausen zu Gast. Die Partie findet am Sonntag um 14.30 Uhr und nicht, wie ursprünglich vorgesehen, schon am Samstag statt.

Resses Trainer Frank Conradi freut sich auf solche Begegnungen, vor denen alle nur über die Höhe der Niederlage seines Teams diskutieren. Die Fakten sprechen in der Tat für die Dortmunder. Der Neuling hat sich in der Winterpause noch einmal erheblich verstärkt und ist seit nunmehr elf Spieltagen ungeschlagen. Der Auftrag ist klar: Durchmarsch in die Westfalenliga.

Es gibt aber auch zwei Statistiken, die für die Resser sprechen. Erstens: Seit neun Spielen wechseln sich bei ihnen Siege und Niederlagen regelmäßig ab. Nach dem 1:2 in Kirchhörde müsste jetzt also wieder ein Sieg dran sein… Und zweitens: Unter Frank Conradi als Trainer hat die Viktoria in dieser Saison noch kein Heimspiel verloren.

„Auf unserer Wiese muss man erst einmal zurechtkommen“, sagt der Coach. Und fordert: „Wir dürfen keine Angst haben, wir müssen mutig agieren. Das ist so ein Spiel, in dem es Bonuspunkte zu verteilen gibt.“ Personell sieht es für sein Team deutlich besser aus als noch vor ein paar Wochen. Jetzt greifen auch Sven Jubt und Lutz Reydt wieder voll ein. Marc Svenßon muss hingegen wegen einer Entzündung im Knie wohl noch zwei Wochen aussetzen.