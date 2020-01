YEG Hassels Trainer Ahmet Inal ist rundum zufrieden

DV Solingen – YEG Hassel2:4

Ahmet Inal zeigte sich nach seinem ersten Spiel als Trainer von YEG Hassel rundum zufrieden. „Wir waren über 75 Minuten die klar bessere Mannschaft“, meinte er nach 4:2-Sieg beim starken und international besetzten Bezirksligisten DV Solingen. „Lediglich nach den beiden Gegentoren hatten wir kurze Phasen, in denen wir etwas weniger gemacht haben.“

Wichtiger als das Ergebnis waren ihm ohnehin die Erkenntnisse, die er aus dem Auftritt des Westfalenliga-Schlusslichts ziehen konnte. Die wichtigste Erkenntnis: „Die Jungs ziehen gut mit, es gibt auf allen Positionen einen Konkurrenzkampf.“ Für den Sturm wollen die Hasseler trotzdem noch etwas tun. Sie verhandeln derzeit mit zwei Spielern.

Bünyamin Celen (li.) setzte beim 4:2-Sieg von YEG Hassel gegen den DV Solingen den Schlusspunkt. Foto: Olaf Ziegler

Emre Can konnte in Solingen als zweimaliger Torschütze Pluspunkte für sich sammeln. Er traf zum 1:0 (15.) und zum 3:2 (68.). Die beiden weiteren Tore für YEG teilten sich Ahmet Tosun (58.) und Bünyamin Celen (73.). Die Solinger netzten in der 29. und 63. Minute ein.





SV Horst 08 – SV Dorsten-Hardt0:4

Eine Woche nach dem 4:0 gegen Arminia Klosterhardt gab es ein 0:4 – diesmal gegen den SV Dorsten-Hardt, der ebenso wie die Horster in der Landesliga spielt. „Das Ergebnis spricht Bände“, meint 08-Trainer Jens Grembowietz, der aufgrund mehrerer Ausfälle zum Improvisieren gezwungen war. Mit Collin Wollinski stand der Torhüter der dritten Mannschaft zwischen den Pfosten. Er musste in der 18., 23., 47. und 55. Minute hinter sich greifen.

Die Horster waren nur in der Anfangsphase die bessere Mannschaft. Danach wirkten sie zu schwerfällig. „Wir waren nicht gut“, gab Jens Grembowietz zu. „Aber ein typisches 0:4 war es trotzdem nicht. Wenn so ein 0:4 wehtut, dann darf es jetzt ruhig mal wehtun.“





Teut. SuS Waltrop – SSV Buer3:3

Die SSV Buer trat aufgrund zahlreicher Ausfälle mit dem letzten Aufgebot beim Bezirksligisten in Waltrop an. „Trotzdem hätte ich erwartet, dass jene Spieler, die gewisse Ansprüche stellen, in der Lage sind, eine bessere Leistung abzurufen“, sagte Gäste-Trainer Rüdiger Kürschners nach dem enttäuschenden 3:3 des Landesligisten. „Das war eine schlechte Leistung des gesamten Teams. Damit kann ich nicht einverstanden sein.“

Durch Tim Heinsen (3.) und Oguz Karagüzel (11.) waren die Bueraner früh und standesgemäß mit 2:0 in Führung gegangen. Danach agierten sie jedoch zu fahrig und unkonzentriert. Die Folge: Die Waltroper drehten die Partie und lagen zur Pause nach Toren in der 25., 40. und 43. Minute auf einmal mit 3:2 vorne. In der zweiten Hälfte zog die SSV wieder an. Durch Julian Voß gelang immerhin noch das 3:3 (58.).



RW Deuten – Viktoria Resse5:1

Die Viktoria musste ihrer Personalnot Tribut zollen. „Die Mannschaft ist ziemlich down“, meinte Trainer Frank Conradi nach der 1:5-Klatsche im Duell zwei Landesligisten bei RW Deuten. Das klare Ergebnis entsprach durchaus dem Spielverlauf. Der Gast aus Resse, der mit zwei Spielern aus der zweiten Mannschaft ergänzt werden musste, wirkte nach den vorangegangenen Trainingseinheiten müde. Ihm unterliefen eklatante Fehler, die zu einigen der fünf Gegentreffer in der 24., 34., 53., 71. und 71. Minute führten. Mike Neumann konnte in der 75. Minute zum zwischenzeitlichen 1:4 verkürzen.Foto: Viktoria /