Bevor am Freitagnachmittag das Derby zwischen Dortmund und Schalke 04 abgesagt wurde, haben wir ein Interview mit Werner Lorant geführt. Fußball-Deutschland hat ihn vor allem als Trainer des TSV 1860 München in Erinnerung. Doch Werner „Beinhart“ ist ein fußballerisches Kind des Ruhrgebiets. Der rüstige Rentner absolvierte als Jungspund 22 Bundesliga-Spiele für Borussia Dortmund und als „alter Hase“ 18 Partien für den FC Schalke 04. Dazwischen lagen unter anderem 116 Bundesliga-Spiele und 16 Tore für Rot-Weiss Essen. Das Derby an diesem Samstag hätte ihn aber „gar nicht“ interessiert, hat er gesagt. Seine Aussagen beschreiben die Entwicklung des Fußballs. Wir halten sie für so interessant, dass wir das Interview trotz der Derby-Absage veröffentlichen.

Warum interessiert Sie das Revierderby nicht mehr?

Hören Sie mir doch auf mit „Revierderby“! Wenn ich sehe, wer da alles spielt und wo die alle herkommen. Echte Derbys, so wie früher, gibt’s heutzutage eh nicht mehr. Da fehlt mir einfach das Lokalkolorit. Überhaupt ist das Ruhrgebiet heute nicht mehr die große Fußball-Hochburg von einst. Früher gab es noch Rot-Weiss Essen, den VfL Bochum, den MSV Duisburg oder auch Oberhausen und später Wattenscheid, da war fast jede Woche irgendwo ein Derby. Übrig geblieben ist eigentlich nur das Duell zwischen Schalke und Dortmund. Und da sehe ich, aktuell zumindest, keinen Jungen aus dem Ruhrpott in einer der beiden Startformationen. Deswegen ist das für mich auch kein besonderes Spiel mehr. Tut mir leid.

So hat man ihn als Trainer in Erinnerung: Werner Lorant. Foto: Frank Mächler / dpa

Sie selbst sind in Welver aufgewachsen, das liegt zwischen Hamm und Soest – also eher im BVB-Einzugsgebiet. Für welchen Klub schlug denn Ihr Herz, als Sie klein waren?

Für keinen. Ich war einfach Fußballer. Aber ich hatte sieben Geschwister, von denen zwei leider schon verstorben sind. Bei uns in der Familie waren die Sympathien ganz unterschiedlich verteilt: eine Schwester von mir war richtiger Dortmund-Fan, ein Bruder Schalke-Anhänger. Und ich? Wenn ich überhaupt einen Lieblingsverein hatte, dann war das Rot-Weiss Essen, zunächst wegen Helmut Rahn und später wegen „Ente“ Lippens.

Ihr Sohn hingegen wurde Schalke-Fan.

Stimmt, und er ist es bis zum heutigen Tage geblieben. Wie das zustande kam, kann ich Ihnen jedoch auch nicht mehr genau sagen (schmunzelt).

Sie selbst waren als Spieler ein echtes Kind des Ruhrpotts: Neben dem BVB und Schalke spielten Sie auch für Rot-Weiss Essen.

Und bei Westfalia Herne! Die holten mich als Teenager vom SV Welver, wo ich nicht mal regelmäßig trainieren durfte, weil mein Vater, ein gelernter Maurer, zu jener Zeit unser Haus baute. Ich musste ihm jeden Tag auf der Baustelle helfen und Ziegel ran schleppen. Als dann aber das Angebot von Westfalia kam, konnte mein Vater nicht Nein sagen, weil er nämlich selbst aus Herne stammte. Er war zwar kein ausgesprochener Fußballfan, aber ein ziemlicher Lokalpatriot.

Als 22-Jähriger debütierten Sie schließlich in der Bundesliga – im BVB-Trikot.

Ich war zwischenzeitlich wieder zum SV Welver zurückgekehrt, weil ich die ewige Fahrerei nach Herne irgendwann satt hatte. Im Frühjahr 1971 kam dann einer von Dortmund auf mich zu und sagte, der BVB sucht noch einen tüchtigen Mittelfeldspieler. Ich sollte einfach mal zum Probetraining vorbeikommen. Das war unter Trainer Horst Witzler, der als ganz harter Hund galt. Nach der zweiten Trainingseinheit hieß es: Du kannst hierbleiben!

1971/72 absolvierten Sie immerhin 22 Bundesliga-Spiele für die Dortmunder, am Saisonende stieg Schwarz-Gelb jedoch ab.

Ja, leider. Ich blieb dann noch ein Jahr in der damaligen Regionalliga West, aber wir verpassten als Tabellenvierter den sofortigen Wiederaufstieg. 1973 wechselte ich zu Rot-Weiss Essen, das damals erstklassig spielte. Bei RWE konnte ich mich endgültig in der Bundesliga etablieren.

Unerbittlich: Werner „Beinhart" Lorant (hinten im Bild) zu seinen Zeiten auf Schalke gegen Rudi Völler, der damals für Werder Bremen gespielt hat. Foto: Imago

In der Spielzeit 1982/83 waren Sie als 34-jähriger Routinier noch für sechs Monate für Schalke am Ball, verbuchten dort 18 Bundesliga-Einsätze. Am Saisonende stand jedoch, wie schon in Dortmund, der Abstieg.

Ich kam in der Winterpause von Eintracht Frankfurt, wo ich viereinhalb erfolgreiche Jahre verbracht hatte und 1980 den UEFA-Cup sowie 1981 den DFB-Pokal gewonnen hatte. Auf Schalke sollte ich nun unter Trainer Jürgen Sundermann mithelfen, den sofortigen Wiederabstieg zu verhindern, was uns am Ende leider knapp misslang.

Woran lag das?

Man muss sagen: Wir waren damals, trotz einiger bekannter Namen wie Dietz, Drexler oder Bittcher, einfach zu schwach besetzt. Zudem hatten wir nicht genug richtige Typen im Kader, um im Abstiegskampf bestehen zu können. Am Saisonende verließ ich Schalke wieder, ging zu Hannover 96, das damals ebenfalls zweitklassig war. Ich selbst hatte rund um meine Schalker Zeit zwei Meniskus-OPs, was letztlich auch der Grund war, dass ich anschließend nie wieder Bundesliga spielte. Schade eigentlich.

Haben Sie heute noch irgendeine Beziehung zu Schalke oder zum BVB?

Ich lebe in Waging in Bayern, reise jedoch noch häufig nach Westfalen, wo meine inzwischen 100-jährige Mutter lebt. Dort schaue ich mir dann auch gern mal ein Fußballspiel an, aber lieber irgendwo im Amateurbereich, zum Beispiel in Essen oder in Herne. In ein Bundesliga-Stadion verschlägt es mich höchstens noch ein, zwei Mal pro Jahr. Wenn überhaupt.

Woher rührt Ihr Desinteresse?

Ach, wenn ich die Burschen da sehe, mit ihren Frisuren und Bärten und Tätowierungen – und dann noch diese knallbunten Schuhe! Das ist einfach nicht mehr meine Welt.