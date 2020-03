Wuppertal. Die SG Gelsenkirchen wollte eigentlich mit zehn Athleten in der Wuppertaler Schwimmoper an den Start gehen. Nun können sie sich die Fahrt sparen.

Was den Umgang mit dem Coronavirus angeht, zählt Michael Seeger zu den Menschen, die sich nicht verrückt machen lassen. Der Schwimmtrainer der SG Gelsenkirchen sagt: „Meine Athleten sehen das bisher ganz locker. Man darf nicht durchdrehen, sondern muss realistisch bleiben.“ Am kommenden Wochenende wollte die SG ursprünglich mit zehn Teilnehmern an den NRW-Meisterschaften in Wuppertal teilnehmen. Doch der Wettkampf wurde jetzt vom Verband nach intensiver Rücksprache mit dem Gesundheitsamt Wuppertal abgesagt, weil sich die Corona-Fälle zuletzt häuften.

Dirk Lennhoff, Fachwart Schwimmen beim NRW Schwimmverband, erklärt den Sachverhalt, in einem Schreiben an die Schwimmsportfreunde, Aktiven, Eltern und Betreuer: „Wir bedauern die Absage, folgen damit aber einer Einschätzung von fachlicher Seite. Für uns steht das Wohl und die Gesundheit der Schwimmer, Kampfrichter, Zuschauer, Helfer, Betreuer, Gäste und sonstiger Beteiligten an erster Stelle.“ Ob die NRW-Meisterschaften zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden können oder in diesem Jahr ersatzlos gestrichen werden müssen, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Der Schwimmausschuss will darüber mit dem Ausrichter noch eingehend beraten.

Neben Leon Volkmann, Marius Schimnatkowski, Simon Hagim, Anna-Lena Dausel, Lorena Lissok, Kaja Schiffke, Felicia Reinecke und Victoria Katharina Dolle wären auch die ganz jungen Schwimmer Linus Oscar Sotke sowie Elias Kruck mit im SG-Kader für die NRW-Meisterschaften gewesen. Sotke und Kruck holten sich bei den Bezirksmeisterschaften in Gladbeck auf der ungewohnten 50-Meter-Bahn die Qualifikation.

„Mit ihren Leistungen war ich zufrieden. Man darf natürlich nicht vergessen, dass die langen Strecken nicht gerade unsere Paradedisziplinen sind. Diese langen Distanzen schwimmen unsere Athleten einmal im Jahr. Auch da muss man relativieren: Alle sind ein Jahr älter, dementsprechend sollten die Ergebnisse gegenüber dem Vorjahr auch besser werden“, stellt Michael Seeger fest.

Die SG Gelsenkirchen erreichte in Gladbeck positive Ergebnisse. „Wir hatten insgesamt 88 Starts. Davon waren 70 Prozent Bestzeiten. Der eine oder andere hatte noch ein bisschen mehr erwartet, aber mit den Resultaten und dem Wettkampf an sich war ich einverstanden“, bilanziert Seeger.