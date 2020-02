Viktoria Resse kommt nicht auf Touren

Den Titel Testspiel-Meister wird Fußball-Landesligist Viktoria Resse in dieser Saison ganz bestimmt nicht mehr erringen. Das 0:7 beim VfB Kirchhellen ist noch nicht so lange her, jetzt kamen die Emscherbruch-Kicker in einem weiteren freundschaftlichen Vergleich bei einem Bezirksligisten unter die Räder. Sie verloren beim VfB Hüls deutlich mit 1:4.

Nach Gegentoren in der 16., 30. und 35. Minute lagen die Gäste bereits zur Pause mit 0:3 hinten. In der zweiten Hälfte ging es für das Resser Rumpf-Team, das kurzfristig einige Absagen verkraften musste, nur noch um Schadensbegrenzung. Immerhin das gelang. Die Hülser erhöhten auf 4:0 (65.), bevor Burak Cesur sechs Minuten vor Schluss mit einem Freistoß das Ehrentor erzielte.

Viktorias Trainer Frank Conradi war nach dem Abpfiff nicht schlauer als vorher. „Aufgrund der Ausfälle standen im Vergleich zu unserem Meisterschaftsspiel in Kirchhörde acht neue Jungs in der Startelf“, stellte er fest. Mit der gezeigten Leistung war er ganz und gar nicht zufrieden: „Abstimmungsprobleme, falsche Laufwege und taktische Fehler waren nicht zu übersehen“, monierte er. Am Sonntag tritt sein Team in der Landesliga zu Hause gegen den SV Wanne 11 an.