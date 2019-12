Buer. Die D-Juniorinnen des Buerschen HC haben die Saison mit einem Turnier in eigener Halle eröffnet.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Viel Zulauf: Buerscher HC erstmals mit D-Mädchen

Der Buersche HC hat erstmals eine eigene D-Junioren-Mädchen-Mannschaft am Start. „Bisher hatten wir immer ein gemischtes Team aus Jungs und Mädchen. Jetzt war der Zulauf an jungen Spielerinnen so groß, dass wir ein reines Mädchen-Team eröffnen konnten“, sagt BHC-Jugendwart Sascha Hebel.

Die D-Mädchen starteten mit einem Turnier in die Westfalenliga-Hallensaison. Gegen den THC Münster II gab es ein 0:0, gegen THC Münster I eine 0:2-Niederlage. Dem HC Georgsmarienhütte musste sich der Buersche HC, für den Luisa Thesing, Lia Rohwetter, Lucy Stommel, Lia Mausbach, Leni Rohwetter, Lilly Stommel und Amelie Ebener aufliefen, mit 0:3 beugen. „Im D-Junioren-Bereich gibt es noch keine Tabelle und feste Plätze, hier steht das Spielerische im Vordergrund. Ab der C-Jugend kommen dann die Platzierungen zum Tragen“, so Sascha Hebel, der sich über insgesamt rund 200 Mitglieder beim Buerschen HC freut. „Wir haben gerade im unteren Jugendbereich große Zuwachszahlen. Große Werbung machen wir nicht. Die meisten Spielerinnen und Spieler kommen über Mund-zu-Mund-Propaganda zu uns, weil ihre Freunde bereits Hockey spielen“, bilanziert Hebel. Nachteil für die Bueraner: Da sie innerstädtisch kein anderes Team als Gegner haben, müssen sie zu Spielen teils eine Stunde Anreise in Kauf nehmen.