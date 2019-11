Unangenehme Aufgabe wartet auf den SV Horst 08

Horst. Die Landesliga-Fußballer des SV Horst 08 gastieren beim SV Hilbeck. „Ein sehr unangenehmer Gegner“, sagt der Horster Trainer Jens Grembowietz.

Zwei Wochen nach dem torlosen Remis gegen den SuS Kaiserau steht für den SV Horst 08 in der Fußball-Landesliga das nächste Duell mit einem direkten Konkurrenten aus dem unteren Tabellendrittel auf dem Programm. Die Schollbruch-Kicker nehmen am Sonntag die weite Fahrt gen Osten zum SV Hilbeck auf sich. Anstoß ist um 14.30 Uhr auf dem Rasenplatz des Willi-Hafer-Stadions an der Siepenstraße in Werl.