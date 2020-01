Trainingslager mit Tücken und Turbulenzen

Nicht immer geht es in einem Winter-Trainingslager so spektakulär zu wie im Januar 2005 im spanischen La Manga. Damals weilten gleich vier deutsche Profiklubs am selben Ort: der VfB Stuttgart, der 1. FC Nürnberg, der VfL Bochum und Borussia Mönchengladbach. Eines Abends gewährte Gladbachs niederländischer Chefcoach Dick Advocaat seinen Spielern Ausgang ohne Zapfenstreich, weil diese bis dato vorbildlich trainiert hatten. Ersatzkeeper Darius Kampa nutzte die Gelegenheit für einen abendlichen Abstecher zu seinen Ex-Kollegen aus Nürnberg, die im selben Hotel wohnten wie der VfL Bochum.

„Oh, oh, der Kampa ist aber nicht mehr ganz nüchtern“, erkannte Bochums damaliger Chefcoach Peter Neururer und beäugte skeptisch, wie der Torhüter sich in der Lobby noch ein, zwei weitere Getränke genehmigte. Keine Stunde später warf Kampa zuerst den Kopf in den Nacken, dann im Stile eines Reihers nach vorn und erbrach sich – lauthals, einmal quer durch die Empfangshalle, wo auch zahlreiche Journalisten beim Bierchen saßen. Klassisches Künstlerpech, könnte man meinen.

Land unter in Spanien

Man darf getrost davon ausgehen, dass es im diesjährigen Schalker Winterquartier im spanischen Fuente Alamo (3. bis 9. Januar) etwas gemäßigter zugehen wird. Wobei auch die Knappen in der Vergangenheit schon so manch turbulentes Trainingslager zum Jahresauftakt erlebten: Unter Chefcoach Jörg Berger gastierte Schalke einmal in Südspanien, hatte dort jedoch unfassbares Pech mit dem Wetter: Es regnete tagelang wie aus Kübeln, so dass Berger statt auf den Rasenplatz zweimal zu einer reinen Gymnastik-Einheit in der Hotel-Lobby lud: Anderbrügge, Lehmann & Co. vollführten dort zur Freude der mitgereisten Fans Turnübungen auf quietsch-bunten Aerobic-Matten. Ein anderes Mal weilte Schalke in einem chicen Urlaubshotel an der türkischen Riviera. Das Problem: Im Januar wurde dort ausgiebig renoviert, weshalb Berger, der gern mal einen Mittagsschlaf hielt, den Hotel-Manager täglich um 13 Uhr zu sich zitierte und ihm auftrug, die Bauarbeiten für eine Stunde stoppen zu lassen.

S04-Busfahrer Lars Laser sieht sich den Schaden an der Heckscheibe an. Foto: Foto: firo / firo

Einen Schaden anderer Art hatte Schalke im Januar 2008 im türkischen Belek: Busfahrer Lars Laser rammte beim Rückwärtsfahren einen Basketballkorb – die Heckscheibe an seinem Gefährt ging zu Bruch. Dem Training unter der Regie von Mirko Slomka tat das zwar keinen Abbruch: Trotzdem war der ehemalige Ski-Lehrer wenige Monate später auf Schalke Geschichte.

In der Saison 2009/10 trieb der damalige Schalke-Trainer und -Vorstand Felix Magath den Chef der Luxusherberge „Barrosa Palace“ in Chiclana (Spanien) fast in den Wahnsinn. Der Grund: Magaths schwindelerregender Kaufrausch und der stetig steigende Bedarf an Hotelzimmern. Beinahe täglich schlug eine königsblaue Neuverpflichtung im Trainingslager auf: Den Anfang machte ein gewisser Besart Ibraimi am 2. Januar, gefolgt von Edu (3. Januar), Alexander Baumjohann (4. Januar) und Peer Kluge (5. Januar). Außerdem holte Magath in jenem Winter noch Tore Reginiussen, Mario Gavranovic, Bogdan Müller und Hao Junmin. Zur prägenden Figur sollte indes keiner dieser acht Herren werden.

Mitunter nehmen im Winter-Trainingslager auch echte Erfolgsstorys ihren Lauf, wie Anfang 2011: Am 4. Januar läutete das Mobiltelefon eines gewissen Julian Draxler aus Gladbeck. Magaths Sekretärin war dran und trug dem damals 17-Jährigen auf, seine Tasche zu packen. Am folgenden Morgen flogen die Knappen ins Trainingslager nach Belek (Türkei), wo der Topscorer der Schalker A-Jugend zehn Tage lang vorspielen durfte – so wie in diesem Jahr Malick Thiaw (18) und Can Bozdogan (18). Draxler packte seine Chance damals beim Schopf. Kurz nach der Rückkehr feierte der spindeldürre Offensiv-Allrounder sein Bundesliga-Debüt (beim 0:1 gegen den Hamburger SV). Zehn Tage später gelang ihm der endgültige Durchbruch, als Draxler im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Nürnberg (3:2 n.V.) den entscheidenden Treffer markierte. „Ein Fußballer, der Karriere machen wird“, orakelte Magath hinterher – und sollte ausnahmsweise Recht behalten.

Ein Reiseplan ohne Weitsicht

Etwas weniger Weitsicht bewiesen Schalkes Bosse in der Aufstiegssaison 1990/91, als die Knappen ein Winter-Trainingslager im Osten der Türkei gebucht hatten – trotz massiver Sicherheitsbedenken vonseiten der Mannschaft. Schließlich war die Region gerade durch den irakischen Einmarsch in Kuwait erschüttert worden, und die Gegenoffensive mithilfe der USA schien nur eine Frage der Zeit. S04-Coach Aleksandar Ristic, der am 1. Januar anstelle von Peter Neururer übernommen hatte, schien für die Bedenken seiner Schützlinge jedoch kein Ohr zu haben. „Ich habe regelmäßig versucht, auf ihn einzuwirken“, erinnert sich der damalige Kapitän Didi Schacht, „aber er reagierte nicht. Irgendwann, als das Trainingslager immer näher rückte, fasste ich mir ein Herz und sprach das Thema nochmal an. Da grinste Ristic und sagte mit seinem jugoslawischen Akzent: ,Didi, bleib ruhig. Habe ich in der Türkei schon vor drei Wochen abgesagt.’“ Stattdessen flog Schalke nach Spanien.

Dass man im Winter auch mal daheim bleiben kann, demonstrierten die Knappen in der Saison 2000/01. „Wir haben hier optimale Bedingungen“, begründete Cheftrainer Huub Stevens das „Trainingslager“ des damaligen Herbstmeisters am Berger Feld. Im Saisonfinish wurde Schalke bekanntlich „Meister der Herzen“ und gewann den DFB-Pokal. Vielleicht, aber nur vielleicht wäre noch mehr drin gewesen, wenn der Klub sich im Januar ein richtig gutes Trainingslager geleistet hätte: eines ohne nächtliche Eskapaden, Regen, Baulärm oder ständige Neuankömmlinge – und ohne Kriegsangst.