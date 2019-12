Gelsenkirchen Die Grillonen gehen auf Sauerland-Tour: Am Samstag steht eines der weitesten Auswärtsspiele an.

TCG-Volleyballerinnen planen vorweihnachtliches Geschenk

Zum Auswärtsspiel beim Tabellenfünften SSV Meschede (19.30 Uhr/Grundschulhalle am Rautenschemm) haben die Volleyballerinnen des TC Gelsenkirchen einen Bus gechartert. Einen Teil der Reisekosten zahlen die Grillonen aus eigener Tasche. „Wir fahren um 16.15 Uhr los, sind ungefähr eineinhalb Stunden nach Meschede unterwegs. Nach der Ankunft vertreten wir uns etwas die Beine, spielen uns dann in der Halle ein“, skizziert TCG-Trainer Gerd Hemforth den Ablauf.

Das Ziel ist klar: In Meschede soll der achte Hinrunden-Sieg her, um das Volleyball-Jahr 2019 mit einem Erfolgserlebnis abzuschließen. Hemforth: „Wir sind auf Sieg gepolt. Auf eine lange Rückfahrt mit einem Negativerlebnis im Gepäck können wir gerne verzichten. So etwas muss ich nicht haben. Viel schöner wäre es doch, dass wir uns kurz vor Weihnachten mit einem Auswärtssieg beschenken.“ Personell hat Hemforth die Qual der Wahl. Alle Spielerinnen waren beim Abschlusstraining fit. „Wir haben in jeder Hinsicht Optionen“, sagt der Coach.

Wie stark schätzt Gerd Hemforth die Meschederinnen ein? „Ich habe mir den SSV beim Spiel in Höntrop angeschaut. Sie haben eine relativ junge und sehr motivierte Mannschaft. Aber sie können auch einschätzen, was auf sie zukommt. Meschede hat im Vorfeld der Partie schon von einer Monsteraufgabe gesprochen und an die Unterstützung der Fans appelliert. Wir haben uns in dieser Spielzeit Respekt erarbeitet. Allerdings muss uns klar sein, dass wir als Spitzenreiter immer gejagt werden.“ Der Grillonen-Coach schiebt nach: „Die Gegner haben gegen uns nichts zu verlieren. Wir stehen als Spitzenreiter immer unter Druck.“ Allerdings könnte die enge Tabellensituation bald etwas komfortabler aussehen, weil sich die TCG-Verfolger gegenseitig die Punkte abnehmen.