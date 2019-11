TB Beckhausen ist der erfolgreichste Verein

Gelsenkirchen. Der Turnerbund erringt zwei erste und zwei dritte Plätze in drei Klassen bei den 24. Gelsenkirchener Stadtmeisterschaften im Geräteturnen.

Der TB Beckhausen war mit vier Mannschaften bei drei Siegerehrungen der erfolgreichste Verein bei den 24. Stadtmeisterschaften im Geräteturnen in der Halle an der Mühlbachstraße. Der Turnerbund gewann in den Wettkampfklassen zwei und drei und stellte zudem zwei Mannschaften auf den dritten Plätzen in den Klassen eins und zwei.