Sutums Zweite schlägt erneut bei Westfalia 04 II zu

Fußball-B-Ligist SV Preußen Sutum II hat sich für die Mission Durchmarsch in die Kreisliga A personelle Verstärkung gesichert und dabei wie schon in der Sommerpause beim A-Ligisten Westfalia 04 II zugeschlagen: Raffael Aftyka und Dennis Renker wechseln vom Trinenkamp zum Tabellenzweiten der Staffel zwei und treffen dort auf ihren ehemaligen Trainer Marcel Münster, der sie bereits bei der Westfalia gecoacht hatte. Marcel Münster weiß daher auch, was er von seinen Neuzugängen erwarten kann: „Raffael ist ein zweikampfstarker Abwehrspieler, der immer hart, aber fair agiert. Er ist für jeden Gegenspieler unangenehm“, sagt er über Raffael Aftyka. „Dennis ist flexibel einsetzbar und soll mehr Druck auf unsere Offensiv-Spieler ausüben.“

Preußen von sich selbst überrascht

Mit Neuzugängen von der Westfalia hat Marcel Münster bislang gute Erfahrungen gemacht. Bereits in der Sommerpause hatte er fünf Spieler dort losgeeist und mit Erfolg in seine aus der Kreisliga C aufgestiegene Truppe integriert. Nun liegen die Preußen nur einen Punkt hinter Spitzenreiter FC Kickers Ückendorf, wobei sie noch ein Nachholspiel in der Hinterhand haben. Damit übertrafen die Sutumer sogar ihre eigenen Erwartungen: „Wir sind selbst überrascht. Wir wollten eigentlich nur die Klasse halten und stehen jetzt plötzlich oben“, räumt Münster lachend ein. Was ist also das Erfolgsgeheimnis? „Wir haben eine hohe Trainingsbeteiligung, die Jungs sind hungrig und verstehen sich gut. In der Hinrunde hatten wir dann einfach einen Lauf.“

Als Ziel will der Trainer die Rückkehr in die Kreisliga A, aus der die Preußen 2015 abgestiegen waren, allerdings nicht ausrufen: „Ein Ziel ist immer auch mit Druck verbunden. Unsere persönliche Vorgabe, den Klassenerhalt, haben wir schon erreicht. Deshalb ist der Aufstieg kein Muss.“ Seine Zusage für die kommenden Saison hat Marcel Münster dem Verein aber bereits gegeben, unabhängig von der Ligazugehörigkeit.