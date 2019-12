SSV Buer läuft dem frühen Rückstand vergeblich hinterher

Buer. „Mit dem Ergebnis bin ich nicht zufrieden, aber die Leistung der Mannschaft war durchaus in Ordnung“, sagt SSV-Trainer Kürschners nach dem 0:1.

Ein Offensivspektakel wurde es nicht, obwohl sich zwei der treffsichersten Teams in der Fußball-Landesliga duellierten. Trotzdem bekamen die Zuschauer an der Löchterheide im letzten Heimspiel der SSV Buer in diesem Jahr eine ansprechende Partie zu sehen. Allerdings mit keinem guten Ausgang für den Gastgeber. Die Rothosen unterlagen dem TuS Bövinghausen mit 0:1.