Spielabbruch kostet Kickers Ückendorf II die Punkte

Hitzig zu ging es am 10. November in einem Spiel der Fußball-Kreisliga C 3 in Bottrop. Die Partie zwischen dem TSV Feldhausen und dem FC Kickers Ückendorf II wurde in der 70. Minute beim Stand von 5:0 abgebrochen. Damals sahen zwei Spieler die Rote Karte. Nun erfolgte das Urteil des Kreissportgerichts. Die Feldhausener bekommen die Siegpunkte. Und auch die fünf Tore werden dem Klub gutgeschrieben. TSV-Spielertrainer Sascha Wolff muss seine beiden Aufgaben jedoch für drei Monate ruhen lassen. Der Ückendorfer Lars Witte muss sechs Wochen zuschauen.