Schalke So lief das Debüt von Nabil Bentaleb in der Schalker U 23

Wanne-Eickel. Der bei den Profis des FC Schalke 04 aussortierte Nabil Bentaleb debütiert einen Tag vor seinem 25. Geburtstag in der Viertklassigkeit.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Profi des FC Schalke 04 viertklassig kickt und in der U 23, also in der Regionalliga-Mannschaft, Spielpraxis sammelt. Doch diesmal war es insofern anders, als da am Samstag dann doch ein Star in der Mondpalast-Arena war, so dass sogar die Balljungen etwas aufgeregter waren als sonst: Nabil Bentaleb, der bei den Profis der Königsblauen bekanntlich aussortiert worden ist.