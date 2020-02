Die Schwimmerinnen und Schwimmer der SG Gelsenkirchen liegen im Hinblick auf die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften, die vom 26. bis zum 30. Mai in Berlin ausgetragen werden, hervorragend im Rennen. Mit Sophie Huang, Victoria Katharina Dolle, Anna-Lena Dausel, Lorena Lissok, Felicia Reinecke und Marius Schimnatkowski haben bereits sechs SG-Athleten die Qualifikationszeiten geschafft.

Qualifikations-Zeitraum läuft bis Mai

„Im letzten Jahr waren wir mit insgesamt sieben Teilnehmern vor Ort. Wir wollen diese Zahl diesmal übertreffen. Noch haben wir ein paar Wochen Zeit, um das zu realisieren“, sagt Trainer Michael Seeger. Bis zum 10. Mai einschließlich läuft der Qualifikations-Zeitraum. Die Gelsenkirchener haben auch einige ganz junge Schwimmer in ihren Reihen, die sich für die Deutschen Mehrkampfmeisterschaften qualifizieren wollen. Die 2009er-Jahrgänge Linus Oscar Sotke und Elias Kruck müssen sich auch über echte Quälstrecken wie 400 Meter Kraul beweisen. „Die beiden haben viel zu kämpfen in ihren Disziplinen, aber ich bin zuversichtlich“, sagt der Gelsenkirchener Trainer. Am kommenden Wochenende sind die SG-Schwimmerinnen und Schwimmer bei der Bezirksmeisterschaft in Gladbeck am Start.

„Auf der 50-Meter-Bahn zu schwimmen, ist grundsätzlich positiv, weil uns solche Strecken sonst nicht zur Verfügung stehen. Für uns sind das gute Testmöglichkeiten“, sagt Michael Seeger. Elias Kruck geht über 50m, 100m und 200m Schmetterling an den Start, Lisa Düker und Tjara Abrahams über 100m und 200m Rücken. Linus Oscar Sotke will sich über 50m, 100m, 200m Brust und 200m Lagen durchsetzen. Letizia Schwabe, Laeticia Lissok, Sophie Huang, Anna-Lena Dausel, Victoria Katharina Dolle und Kaja Schiffke vertreten die SG-Farben unter anderem über 400m Freistil. Über 800m Freistil powern Anja und Lisa Düker sowie Jury Alshaar.

Jeder Meter hilft den Talenten

Über die 400m Freistil männlich und 400m Lagen starten die Gelsenkirchener Talente Arda Gedikli, Patrick Arne, Simon Hagin, Ben Kröner und Emir Rastoder. „Jeder Meter, den wir auf der 50-Meter-Bahn schwimmen, hilft uns“, sagt Michael Seeger. Eine Woche nach dem Testlauf in Gladbeck folgen die Landesmeisterschaften in Wuppertal.