Schlag ins Gesicht: Grzesinski sieht bei Schalke-Pleite Rot

Eigentlich hatten die Oberliga-Handballer des FC Schalke 04 davon geträumt, in der Partie am Sonntagabend beim VfL Mennighüffen Bonus-Punkte auf dem Weg zum Klassenerhalt zu sammeln. „Aber wir sind nicht eine Sekunde für den Sieg infrage gekommen“, sagte Trainer Sebastian Hosenfelder nach der heftigen 24:36 (8:19)-Klatsche im ostwestfälischen Löhne. „Wir sind von Anfang an hinterhergerannt.“

Das entscheidende Problem der Schalker nach zuletzt zwei Siegen in Serie und dem Verlassen der Abstiegsränge war, dass sie mit der Mennighüffener Art und Weise, Handball zu spielen, überhaupt nicht zurechtkamen. „Wir haben uns von deren Körperlichkeit komplett dominieren lassen“, sagte Sebastian Hosenfelder, dem ein paar Spieler wegen diverser Gründe gefehlt hatten. Gerne hätte sich der 39-Jährige auch ein bisschen über die Schiedsrichter Dirk Heptner und Stefan Hermschröder aus Sassenberg ausgelassen. „Aber das darf ich ja nicht“, sagte der Schalker Trainer.

Mennighüffen erhält drei Zeitstrafen, Schalke acht

Dann schauen wir doch mal auf die Zahlen: Mennighüffen kassierte drei Zeitstrafen, Schalke hingegen acht. Und zu allem Überfluss war das Spiel für Rückraum-Mann Jan Grzesinski bereits nach 20 Minuten beendet. Er wurde disqualifiziert. Der 20-Jährige sah die Rote Karte, weil er einem VfL-Spieler ins Gesicht geschlagen haben soll. „Ich war das erste Mal kurz davor, selbst eine Zwei-Minuten-Strafe zu bekommen“, sagte Sebastian Hosenfelder, um fast im selben Atemzug einen Appell an sein Team zu richten. „Dann muss ich einfach mal ein bisschen mehr mit Hirn spielen“, meinte er. „Das ist uns einfach nicht gelungen.“

Und in den Situationen, in denen Sebastian Hosenfelder nur Zuschauer war, fand er sogar Spaß an dieser Partie beziehungsweise den Mennighüffenern. „Die haben mir extrem gut gefallen“, sagte der Trainer der königsblauen Handballer. „Was die da gespielt haben.“ Das war um ein Vielfaches besser als das, was seine Mannschaft zu bieten hatte.

Vorsprung auf den vorletzten Rang schrumpft auf einen Punkt

Die Situation im Kampf um den Klassenerhalt hat sich für die Schalker Handballer insofern verändert, als sie kein Zwei-Punkte-Polster mehr auf die Abstiegsränge haben. Weil der TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck den HSC Haltern-Sythen mit 30:29 geschlagen hat, ist er gleichgezogen (jeweils 7:21 Punkte). Dahinter haben der HTV Hemer sechs und der HC TuRa Bergkamen fünf Zähler.

Spielfilm: 0:1, 4:1 (9.), 4:2, 7:5, 11:5 (20.), 11:6, 15:6 (25.), 15:7, 16:8, 19:8 (Halbzeit), 20:8, 21:9, 21:11, 22:12, 25:12 (42.), 26:13, 26:18 (49.), 28:18, 30:20, 33:20, 34:21, 34:23, 36:23, 36:24.

FC Schalke 04: Sinkovec, Zindel – Gemsa (1), Fa. Hentschel (3), Lenz, Ihnen (4), Heming, Kirsch (5), Ruskov (2), Grzesinski (2), Fr. Hentschel (1), Helfrich (6/1).