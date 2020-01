Etwas kurios mutete es zunächst schon an, was Marcel Witt, Kapitän der zweiten Basketballmannschaft des FC Schalke 04, da nach dem Oberliga-Spiel beim UBC Münster II sagte: „Die Stimmung in der Kabine war gut“, erzählte er, wohl gemerkt nach einer 67:108-Klatsche. Den Kopf steckten die Königsblauen deshalb nicht in den Sand. Zum einen, weil die im Vorjahr aus der 2. Regionalliga abgestiegenen und nun auf Platz eins notierten Münsteraner sowieso haushoch favorisiert waren, zum anderen, da der Tabellendrittletzte trotz widriger Umstände eine starke Leistung zeigte.

„Uns haben wegen Verletzungen und Krankheiten drei sehr wichtige Spieler gefehlt, insgesamt waren wir nur zu acht. Trotzdem haben wir eine Halbzeit lang richtig gut mitgehalten“, erzählte Marcel Witt, der erneut den bei der ersten Mannschaft weilenden Headcoach Patrick Carney ersetzte.

Die Paderborn Baskets III kommen am Samstag

Nachdem die Schalker noch mit einem knappen 46:49-Rückstand in die Pause gegangen waren, wurden sie zu Beginn des dritten Viertels durch einen 20:7-Lauf der Münsteraner abgehängt. Hadern müssen die Knappen damit aber nicht, denn bereits am Samstag haben sie die Möglichkeit, ihre bislang eigentlich positive Entwicklung gegen einen Gegner auf Augenhöhe fortzusetzen.

Ab 16 Uhr treffen sie in der Halle an der Mühlbachstraße auf den zwei Zähler schlechteren Tabellenvorletzten Paderborn Baskets III. „Dann werden wohl zwei der drei wichtigen Spieler, die gegen Münster gefehlt haben, wieder zurückkehren“, sagt Marcel Witt und stellt eine klare Forderung: „Das Hinspiel haben wir unglücklich mit 67:70 verloren. Wir haben uns seitdem aber gesteigert und wollen unbedingt gegen Paderborn gewinnen.“ (AA)