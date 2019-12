Schalkes Zweite hadert mit der Zonen-Taktik

Eine Woche nach der 38:81-Klatsche gegen die BBG Herford II hat die zweite Basketballmannschaft des FC Schalke 04 in der Oberliga eine Wiedergutmachung verpasst. Die Königsblauen verloren am Samstag ihr Heimspiel gegen den BC Leopoldshöhe mit 57:84 und bleiben damit auf dem vorletzten Platz kleben.

Dabei hatte es nach zwei Vierteln doch ganz gut ausgesehen. Nach einem schwachen Anfangsviertel, aber dafür umso besseren zweiten Abschnitt ging es mit einem knappen 30:33-Rückstand in die Kabine. Doch im dritten Viertel sammelten die nun fünftplatzierten Gäste 35 Punkte, mehr als doppelt so viele als die 17 der Knappen, und zogen damit entscheidend davon.

Starke erste Halbzeit

Schalkes Trainer Patrick Carney, der am Sonntag bei den Schalker Profis in der 2. Basketball-Bundesliga ProA gegen die Uni Baskets Paderborn als neuer Assistent des zum Chefcoach beförderten Alexander Osipovitch an der Bande stand, hatte den Grund dafür allerdings schnell ausgemacht. „Wir haben in der ersten Halbzeit richtig stark gespielt, haben gut Mann-gegen-Mann verteidigt und sind mit Tempo in der Offensive aufgetreten.“ Und wo lag das Problem? Carney geht ins Detail. „In der zweiten Hälfte hat Leopoldshöhe dann aber auf Zone umgestellt, womit wir nicht klargekommen sind. Wir haben in der Offensive keine Lösungen mehr gefunden und hatten auch in der Defensive keinen Zugriff“, erklärte er.

„Gerade der Umgang mit einer Zonen-Verteidigung ist aktuell unser Problem. Wir werden deshalb im Training verstärkt mit Systemen arbeiten, mit denen wir mehr Druck auf die Defensive machen können“, kündigte der ehrgeizige Coach an. Viel Zeit für diese wichtigen taktischen Elemente bleibt allerdings nicht, denn die Schalker sind schon am Freitag (20.30 Uhr) wieder gefordert. Zum Jahresabschluss gastieren sie dann beim Tabellendritten GV Waltrop.